Wie steht es eigentlich um die anhaltende Evakuierung von Musikerinnen und Musikern aus? Tiago de Oliveira Pinto hat für die nachgesehen , stößt dabei aber an nachvollziehbare Grenzen: "Die Geschichte, über die nun zu berichten wäre - wie es Musikern gelingt, das Land zu verlassen, einzelne Musikerschicksale und die von Musikinstitutionen, die wertvollen Klangarchive und vieles mehr -. Zu viele Menschen sind weiter in Gefahr, ihre Zukunft, selbst wenn sie auf einer der Evakuierungslisten stehen (neben Deutschland nehmen auch andere Länder bedrohte Kulturschaffende auf) ist weiterhin ungewiss." Und "während die Maßnahmen zur Restitution von Kulturerbe an die Herkunftsländer in Gang kommen (...), gehen die Bemühungen um das immaterielle Kulturerbe Afghanistans in die entgegengesetzte Richtung: Dringend erforderlich ist jetzt die 'aus dem Land. Da es sich hier um immaterielles/lebendiges Kulturerbe handelt, sind auch die Menschen/Kulturträger mit involviert."Dazu passend weist Felix Linsmeier in derauf den Twitterkanal "Kabul_Musicians" hin, der auf die Lage zurückgelassener Studierende deraufmerksam macht. Das Personal wurde evakuiert, die Studierenden sich selbst überlassen. Der Initiator des Accounts erklärt: "Professionelle Musiker*innen, die eines der Hauptziele der Taliban sind, wurden völlig zurückgelassen. Ich betreibe diese Kampagne, weil uns das Goethe-Institut und der deutsche Staat all die Jahre im Studium unterstützt hat, doch nun, wo wir wirklich auf sie angewiesen sind,! Wir brauchen, wir sind in großer Gefahr."Außerdem: Mit seinen Angriffen auf die Sängerin unser Resümee ) attackiertdas Sinnbild einer "", ärgert sich Gürsoy Doğtaş im: "Versteht Erdoğan überhaupt noch das Land, wenn er einer lebenden Legende der Türkei ein Schandmal zufügen will?" Eventuell drehtauch deshalb so leicht den Rücken, weil die gegenüber anderen Anbieterndes Streamingdienstes diesem schon lange ein Dorn im Auge war, gibt Ueli Bernays in derzu bedenken. Dorothea Walchshäusl spricht für denmit dem Geiger, der für sein neues Album von der Klassik in den Jazz wechselt. Für die porträtiert Adrian Schräder den US-Rapper, der seit seinen Teenietagen daran arbeitet ein Rap-Star zu werden und seinem Ziel nun zum Greifen nah ist. Der Bluesgitarristund der Popsängerwerden beide heute 80 Jahre alt - in dergratulieren Wolfgang Sandner und Jan Wiele. Außerdem liefert dasdie 100. Folge von"Clip//Schule ohne Worte":Besprochen werden das neue Album "Nie wieder Krieg" von("ein lustvoller, zärtlicher Versuch über das Zerbrechen und Vergehen,", schwärmt Maximilian Haase in der) und weitere neue Popveröffentlichungen, darunter ein neuer Song von("Viel mieser kann Musik nicht werden", gruselt sich Christian Schachinger im Standard) und Cate Le Bons Avantgarde-Pop-Album "Pompeii" (es "jaulen durchaus freundliche Synthesizer", freut sich Juliane Liebert in der).