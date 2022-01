In der erinnert Ralf Sotschek an denim nordirischen Derry, der alsin die Geschiche einging, der Tag, an dem britische Soldaten auf unbewaffnete irische Demonstranten schossen: "Als die ersten Steine flogen, schossen Soldaten des 1. Fallschirmjäger-Regiments. Eine Stunde später lagen. John Johnston, der als erster von einer Kugel getroffen worden war, starb fünf Monate später an seinen Verletzungen. Der Schießbefehl, da sind sich die Experten einig, muss von oben, also der nordirischen Regierung in Belfast, oder von ganz oben, der Regierung in London, gekommen sein. Die Soldaten behaupteten, sie seien von Demonstranten beschossen und mit Nagelbomben angegriffen worden. Die Bilder, die von zwei Fotografen aufgenommen worden waren, zeigten, dass die Soldaten den getöteten Demonstranten, um sie als Mitglieder der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) zu denunzieren. 'An diesem Tag haben wir die jungen Leute verloren', sagte Pfarrer Edward Daly, der später Bischof von Derry wurde. 'Sie gingen weg undan.'"Seit 1998 herrscht Frieden in Nordirland und die Macht ist geteilt, betont der, das Land hat sich verändert. Nur leider geht es nicht mehr vorwärts, sondern rückwärts. Warum zum Beispiel wird bei dender irische Premier anwesend sein, aber nicht der britische? "Von einem weitsichtigen Ansatz scheinen wir wieder wegzukommen. Nirgendwo wird dies momentan deutlicher als in Bezug auf das Nordirland-Protokoll des Brexit-Austrittsabkommens... Nicht alles, was mit Nordirland zu tun hat, sollte ausschließlich der britischen Regierung angelastet werden. Aber wenn sich die britische Regierung nichtin Nordirland engagiert, drohen reale Gefahren, so wie es jetzt der Fall ist."In dergibt Anna Vollmer unterdessen gern zu, dass sie der Kombination aus, die die britische Upperclass an den Tag legt, durchaus etwas abgewinnen kann. Aber die Eskapaden von Boris Johnson und Prince Andrew zeigen die Grenzen auf: "In seinem Buch 'One of them' beschreibt der Schriftstellerseine Erfahrungen in Eton, der Schule, die auch Cameron und Johnson besuchten. Verfolgt man nun die Interviews und Statements von Johnson und seinen Mitstreitern, kommen einem unweigerlich Passagen des Buches in den Kopf. Da geht es zum Beispiel um 'The Bill', ein Register der Vergehen einzelner Schüler. 'In Eton', schreibt Okwonga, 'sind sogar deine Fehler legendär, was dir den Eindruck vermittelt, dass jede einzelne Sache, die du tust, wirklich bedeutend ist.'"