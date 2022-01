Versuche, Künstler einzuschüchtern, die auch nur den leisen Hauch von Kritik äußern, sind längst Legion. Doch mit- seit Jahrzehnten "die Königin der türkischen Popmusik" - hat sich der türkische Staatschef vor kurzem die falsche dafür ausgesucht, berichtet Susanne Güsten im. Akus bereits fünf Jahre alter Song "Şahane Bir Şey Yaşamak" brachte vor kurzem eine ganze Schar von Islamisten und türkischen Nationalisten auf die Palme, nachdem Erdoğan öffentlich damit drohte, ihr wegen der Zeile "Mit schönem Gruß an die Dummköpfe Adam und Eva" die Zunge ausreißen zu wollen. "Mit dem rüden Angriff auf Aksu geht Erdoğan aber zu weit. Seine Berater erkannten das sofort und wiesen laut Medienberichten regierungstreue Zeitungen und TV-Sender an, nicht über die Kritik des Präsidenten an Aksu zu berichten. Trotzdem bleibt das Thema auf der Tagesordnung und wird zur Belastung für die Regierung. In einem Fernsehinterview blies Erdogan schon nach ein paar Tagen zum."Das hat auch mit dem Protest gegen Erdoğans Wutrede zu tun, berichtet Can Dündar auf: "Während ein erheblicher Teil der Popgemeinde schweigt aus, stellten sich Millionen Fans hinter Sezen Aksu. In weniger als 24 Stunden wurde der Songtext in etliche Sprachen übersetzt und in aller Welt verbreitet. Einmal mehr bewies die Kunst ihre Macht gegenüber der Politik. ... Erdoğan versucht, mit Angriffen auf bekannte Persönlichkeiten in der Gesellschaft die Furcht zu verbreiten, jeden Augenblick könnte es bei jedem an der Tür klopfen, und das Gefühl: 'Was macht einer, der solche Leute ins Gefängnis bringt, erst mit unsereiner?' In dem Klima der Angst, das er mit dieser Sprache der Gewalt erzeugt, hofft er,."Dassund Joni Mitchell ihre Songs aus Protest gegen den Podcast vonvonabziehen, dürfte der Streamingkonzern wohl verkraften, meint Jakob Biazza in der SZ. Doch "was, wenn ein paar der aktuellen Großstars dem Beispiel folgten? Womöglich sogar solche, diesind? ... Spotify mag gerade weniger auf Musik setzen, aber der Reiz des Anbieters besteht bislang in der Hauptsache darin, das größte, das kompletteste Angebot zu haben. Und es dürfte einengeben, an dem die Hörer das Gefühl haben, woanders besser versorgt zu sein. Mit etwas Pech findet man in Schweden in den kommenden Wochen heraus, wo genau der liegt." Der meldete derweil in der letzten Nacht, dasskünftigund Kontext zu Corona-Podcastepisoden liefern wolle.Außerdem: Jens Uthoff stellt in derdie Arbeit des Undergroundlabels vor und staunt darüber, wie in Berlin gerade, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, wieder "ein florierender Zirkel an Synth-/Minimal-/Postpunk-Gruppen" wie in den frühen Achtzigern entsteht. Robert Matthies wirft für die taz einen Blick auf die Arbeit eines Forschungsprojekts , das sich mit dem Zusammenhang vonundbefasst. Andreas Hartman liest für dieeine Studie der Berliner Clubcomission über das. Karl Fluch erinnert iman, der am 19. Februar 65 Jahre alt geworden wäre.Besprochen werden die Compilation "Songs of Gastarbeiter Vol. 2" (online nachgereicht von der FAS , mehr dazu bereits hier ) undAvantgardepop-Album "In Free Fall" (eine "wunderbare Platte", schwärmt Andreas Hartmann im).