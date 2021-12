Diesind bekanntlich überlastet, auch weil Pflegepersonal den Druck nicht mehr aushielt und kündigte. Manuela Heim und Felix Lee erklären in dernochmal, nach welchen Kriterien in der "", die in der Katastrophenmedizien stets praktiziert wird, entschieden wird. Nach heftiger Diskussion sei klargestellt worden, dass derdabei keine Rolle spielen dürfe. Das heißt aber nicht, dass es nicht schongibt: "Der Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Köln, Michael Hallek, berichtet von Verzögerungen lebensrettender Versorgungen, etwa wenn man eine Stunde lang für einen Patienten während eines Herzinfarkts ein freies Intensivbett suche. 'Das ist das, was ichnenne', so Heller. Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, bezeichnet es als '', wenn spezialisierte Krankenhäuser in den besonders betroffenen Bundesländern Menschen mit Schlaganfall oder akuter Leukämie nicht aufnehmen können."Die Szene derhat sich verändert und zum Teil fragmentiert, ist aber nicht schwächer geworden, schreibt Ronen Steinke in der SZ: "Der Protest ist kleinteiliger geworden, online wie offline. Im Vergleich zum Sommer ist man jetzt stärkerunterwegs, zersplittert. Von den großen ''-Gruppen sind viele Protestler enttäuscht, auch weil deren Chefs inzwischen teils in Tansania in der Sonne sitzen, anstatt zu beantworten, wohinsind. Mit dem Wegfallen von 'Querdenken' fehlt der große überregionale Träger, der zumindest zum Schein versucht hat, sich vonfernzuhalten."Dass die Polizei in den Neuen Ländern, die teilweise vor dendemonstrieren, eher gewähren lässt, während sie Gegendemonstranten verfolgt, liegt für den-Autor Daniel Schulz in der: "Im Zweifel erscheint das als fremd gelesene, das als dekadent empfundene, die Abweichung, das Linke, das Migrantische eher bekämpfenswert als dieder Gesellschaft, die sich vielleicht gerade nur verlaufen hat in den Wirren des Lebens. So funktionierten schon die DDR-Behörden. Viele, die für die Proteste mobilisieren und an ihnen teilnehmen, wurdenoder kennen entsprechende Geschichten. Die AfD macht mit Slogans wie '' tatsächliche und vermeintliche völkische Elemente der Revolution von 1989 für sich nutzbar."Ebenfalls in der erzählt Sabine Seifert die Geschichte der, in die bis in die Achtziger Millionen Kinder alleine verschickt wurden - für viele eine äußerst traumatische Erinnerung. Seifert hat unter anderem mit Gundula Oertel gesprochen, die die Aufarbeitung angestoßen hat. "Viele Verschickungskinder berichten, dass sie gezwungen wurden, ihren Familien Postkarten mitzu schicken. 'Wir waren eingekerkert in einem System, daswar', sagt Oertel. Das Prinzip der, nennt es die Sozialforschung, die den Begriff für Gefängnisse und Psychiatrien erfand, der aber auch auf Heime zutrifft."