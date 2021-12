Stefan Troller 2011. Foto: Von Bodow - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Die Feuilletons feiern den großartigen, der heute in guter geistiger und körperlicher Gesundheit hundert Jahre alt wird. Radiomensch, Büchermensch , Filmmensch - er ist "ein", schreibt Peter Stephan Jungk in der"Er erinnert mich manchmal an Woody Allens Filmfigur Zelig,, hat ungemein viele Stationen des politischen und gesellschaftlichen Lebens sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa miterlebt, begegnete Hunderten Prominenten, von Muhammad Ali über Édith Piaf , Paul Gauguin, Leonard Cohen Peter Handke bis hin zu Juliette Gréco , Romy Schneider oder Audrey Hepburn."Auf Marc Reichwein von der wirkt Troller "heute wie ein Überlebender einer", dem einst "sensationelle 30-Minuten-Porträts" gelungen sind, auf die man in der Brache des heutigen Fernsehens so nicht mehr hoffen darf. Trollers "Pariser Journal" ist ein Klassiker in der Geschichte der TV-Magazine (derzeigt eine vierstündige Hommage , die allerdings rabiat ins 16:9-Format gequetscht wurde), mit seiner Reihe "Hollywood Profile" drehte er ungewöhnliche, zwischen Nähe und Distanz changierende Porträts namhafter Filmschaffender (beimgibt es eine kleine Retrospektive ) in seiner Reihe "Personenbeschreibung" schuf er einnehmende, hochkonzentrierte, dabei künstlerisch hoch stehende Porträts (wir verweisen gerne auf diesen faszinierenden Film über). Mehr Troller findet man in der ARD-Mediathek , in der BR-Mediathek , in der ARD-Audiothek und als graue Quelle gibt es natürlich immer Youtube.Für diehateine Troller-Hommage collagiert . "Mein Paris sollte ein Gegenentwurf dazu sein", zitiert er ihn (oder legt er ihm das in den Mund?), "eine Kamera, die sich überall hin durchdrängte. Eine Realität, die nichts verleugnete oder versteckte. Dazu ein Text, der dem damals im Fernsehen üblichenmusste - feuilletonistisch, ironisch, kaustisch, selbstbezogen, weltmännisch. Mit anderen Worten -." Willi Winkler schätzt in derTrollers ". Im Interview mit dem-Magazin blickt Troller nicht gerade optimistisch in die Zukunft: "Meine Vorstellung ist, dass die Geschichte sich in zwei Phasen abspielt. In der einen wollen die Menschen, in der anderen wollen sie." Und heute "sehnen sich die Menschen schon wieder, nach Hingabe. ... Ich fürchte auch, dass Biden nur eine vorübergehende Erscheinung ist, bis Trump wiederkommt und sich zumausruft."Für die spricht Sophie Albers Ben Chamo mit Troller über dessen Leben und die Erfahrung des aufbrandendenim Wien der Zwanziger und Dreißiger unddie darauffolgende Emigration, die mir beibrachte, dass es auf mich nicht ankam, dass niemand besonders daran interessiert war, dass der Schorschi Troller überlebt, das war schon ein ganz schöner Antrieb, dochzu wollen. ... Als ich in Dachau diese ganzen Toten herumliegen sah, suchte ich nach. Da hätte ich liegen können."Die Autorenfilmerinist im Alter von 93 Jahren gestorben. "Ihre Sozialsatiren galten stets als überbordend, ihre Charaktere als überzeichnet, ihre feministische Perspektive als problematisch", schreibt Marisa Buovolo in der: Insbesondere ihre in den Siebzigern entstandenen Filme "setzten mit originellemdie untergehende mediterran-machistische Gesellschaft in Szene." Der lange Arm des Neorealismus, als lange Zeit einzig legitime Spielart des italienischen Kinos, wurde ihr, die in den Siebzigern eine Weile sehr gefeiert wurde, zum Verhängnis, schreibt Bert Rebhandl in der: Sie wurde wegen dessen "kritischer Dogmatik" nur "selten wirklich geschätzt. ... '' nannte sie einmal als einen Schlüsselbegriff für ihr Leben wie für ihre Arbeit. Sie hielt deswegen auch nichts von den strengen ideologischen Ableitungen, denen die Kunst in ihrer Zeit unterworfen wurde." So ist "ihr Kino istin jeder Hinsicht."Sie war außerdem die erste Regisseurin, die für einennominiert war und wurde damit zur "Gleichstellungsikone", schreibt Andrey Arnold in der: "Das Leben der Menschen im ärmeren italienischen Süden undblieben zeit ihres Lebens Gegenstand von Wertmüllers Schaffen." Ihre Drehbücher sprühten vor Fantasie, schreibt Peter von Becker im. Weitere Nachrufe schreiben Fritz Göttler ( SZ ) und Hanns-Georg Rodek ( Welt ).Weitere Artikel: In der ärgert sich Marc Hairapetian, dass dasden TV-Klassiker "" zum 50-jährigen Jubiläum nicht etwa ins Hauptprogramm hebt, sondern in der Digitalnische ZDFNeo versenkt, wo dann zu allem Unglück auch noch bloß einegezeigt wird.Besprochen werdenRemake von "West Side Story" ( Zeit , mehr dazu hier ), die Fortsetzung des Serienklassikers "Sex and the City" ( ZeitOnline FAZ ),"Taming the Garden" ( NZZ ) und-Thriller "The Unforgivable" mit FAZ ).