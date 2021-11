Erstaunlich, mit welcher Intensität sich das deutsche Feuilleton mit der Frage beschäftigt, ob sich der als jüdisch lesendezurecht so liest. In derporträtiert ihn Jana Hensel, die sagt, das sie als Ostdeutsche mit Czollek sympathisiere. Czollek hat einen jüdischen Großvater väterlicherseits, der zur höheren DDR-Nomenklatura gehörte und über solchesicherlich gestaunt hätte. Hensels Artikel geht von Sympathie inüber. Sie kritisiert auch die Unschärfe der Diskussion: "In der Debatte um ihn wurde die Frage des Umgangs mitebenfalls kontrovers diskutiert, was insofern erstaunlich war, als er selbst, sich aber den Anschein gab. In Czolleks Büchern spielt Patrilinearität ebenfalls keine Rolle. Er spricht darin vielmehr so von sich, dass der Leser annehmen muss, er komme aus einer. Er sagt das zwar nicht explizit, gibt sich aber den Anschein. Czollek argumentiert stets exakt an der Achse Jüdisch/Nichtjüdisch, trennt scharf zwischen den beiden Gruppen, betont, 'keine Brücken bauen zu wollen', und inszeniert sich als radikal und unversöhnlich."Darüber, dassim-Interview die linken kritischen Stimmen - etwa Micha Brumlik oder Nele Pollatschek - ausblendet ( Unsere Resümees ), wenn er klagt, die "'' auf ihn hätten darauf gezielt, 'linke und(…) an den Rand zu drängen'", kann Deniz Yücel in dernoch hinwegsehen: Czollek wolle die Debatte eben als "" deuten. Aber Czollek, wenn er behauptet,hätte sich bei ihm innerhalb der Debatte gemeldet, so Yücel, der Czollek über Twitter fragte, ob sie telefonieren können: "Er antwortete, dass es ihm lieber sei, wenn ich ihm schreiben würde, dann könne er überlegen, ob und wie er antworte. Ich skizzierte, welche Art von Text mir vorschwebte - ausdrücklich kein Beitrag zu eigentlichen Themen der Debatte, sondern allein eine Replik auf Inhalt, Form und Sprechposition des offenen Briefes. Darum hatte ich zunächst nur eine konkrete Frage: 'und musst du dir nicht vorhalten lassen, dass du selber diese Debatte, in der es um dich geht, erst provoziert hast?' Er habe eigentlich, 'nochmal' in die Debatte einzusteigen schrieb Czollek zurück - 'erschüttert' klang das nicht, eher genervt. Aber er werde ausführlich antworten, damit ich auch seine Position kenne. Darauf folgte eine Erwiderung von mir und eine weitere Antwort von ihm; am Ende ein Schriftwechsel in etwa der Länge dieses Textes. Zum Schluss wiederholte Czollek seine Bedingung, dass ich seine Antwortenbehandeln solle."Das Wort "" findet, Chefarzt der Infektiologie in der München Klinik Schwabing, im Gespräch mit Karin Truscheit von deretwas hochtrabend. Aber zuzugunsten der (meist ungeimpften) Coronakranken kommt es in Bayern jetzt schon jeden Tag: "In Freising konnte ein Patient nicht auf der Intensivstation versorgt werden, er wurdeausgeflogen. Und vor Kurzem musste in München ein Notfallhubschrauber samt Patient geschlagene 30 Minuten am Boden warten, bis er über das IVENA-System eine Zuweisung bekam für ein Intensivbett irgendwo in Bayern. Das ist heute leider schon Realität."Der Verfassungsrechtlerhat im Gespräch mit Heinrich Wefing von derkeine Bedenken gegen eine Impfpflicht, wenn der Staat sie gut begründet: "Denn eines muss man sehen, und das ist ganz wichtig: Auchoder ein neuergreifen immer massiv in Grundrechte ein und reduzieren Freiheiten. Und wenn man sieht, dass wir mit der Impfung eine Maßnahme haben, die sicher und effektiv ist, dann ist es schon plausibel, zu sagen, dass der Gesetzgeber eineeinfordern kann."Alard von Kittlitz singt beidie: "Wissen Sie, natürlich sollten nicht alle Radfahrer unterwegs auf ihr Handy schauen, natürlich nicht, das wäre fatal und würde mich auch selbst ärgern, aber, dann ist das in Ordnung so." Und "daher halte ich die StVO im Prinzip für notwendig, in meinem Fall aber für unangemessen."Max Thomas Mehr hat einweit außerhalb Berlins. Das ist alt, und er. Ist er nun ein Klimakiller, fragt er im politischen Feuilleton von: Oder "ist es nicht viel weniger klimaschädlich, mein 170 Jahre altes Haus solange weiter mit Kohle zu heizen, bis es funktionierende und vor allem bezahlbare klimaneutrale Alternativen gibt? Immerhin, mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen gehen hierzulande auf denzurück. Der Wärmemarkt ist das Stiefkind des Klimaschutzes."Außerdem: Diewollte ein Streitgespräch über denführen, es sollten ein Vertreter von Huawei und ein Vertreter derdiskutieren. Huawei war bereit, aber die deutsche Wirtschaft, berichten Jochen Bittner, Stefan Schirmer und Xifan Yang.