Diespaltet die Gesellschaft nicht - die Spaltung war schon vorher da, diagnostiziert Andreas Ross in dermit einem: "In Amerika ist die Impfbereitschaft schwach, wostark ist. Die Gesellschaft war freilich längst gespalten, als das Virus über sie kam. Schon in derhatten Republikaner eine teils religiös verpackte Wissenschaftsfeindlichkeit salonfähig gemacht. Da war es zu Trumps '' nicht mehr weit. Bis heute glauben Dutzende Millionen Amerikaner wider alle Tatsachen, dass Trump 2020 der Sieg gestohlen wurde."Diewird zur realen Perspektive. Klar ist, dass Ungeimpfte in Intensivstationen nicht einfach schlechter gestellt werden kann, das hat auch der Ethikrat bekräftigt, schreibt Joachim Müller-Jung in der: "Völlig klar ist aber auch nach dem bisherigen Verlauf der Pandemie und der Fülle an traurigen klinischen Erfahrungen, dass dertatsächlich massiv beeinflusst. Das Sterberisiko ist für Ungeimpfte dramatisch erhöht, für Hochaltrige liegt es bei fast einem Viertel aller Corona-Infizierten. Das gleiche Bild auf der Intensivstation: Dass heute immer noch zwischen dreißig und fünfzig Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten am Ende versterben, liegt ganz eindeutig an dem großen, die schwer erkranken."Im-Gespräch mit Alex Rühle erläutert der Religionshistorikerdie Überschneidungen zwischen demund den, die die Baseler SoziologInnenundin ihrer Studie die "Quellen des 'Querdenkertums'" aufzeigten ( Unser Resümee ): "Verschwörungstheorien gehören salopp gesagt zurder Schriften Steiners. Das liegt daran, dass er fest davon überzeugt war, dass es wirkmächtigegebe, im Guten wie im Schlechten, von den Mysterienkulten der Antike bis zu den Freimaurern, die er für eine sehr mächtige Geheimgesellschaft hielt, ein internationales Netzwerk, das sich vor dem Ersten Weltkrieg gegen Deutschland positioniert habe. Solche Thesen kommen jetzt mit Macht wieder hoch. Viele konservative Anthroposophen, die lange dachten, sie könnten mit solchen Positionen nicht mehr hausieren gehen, fühlen sich im AfD- und Pegida-Umfeld berechtigt,zu dürfen, was Steiner immer schon gesagt habe."In derhabe esgegeben, außer für Pocken, sagt der Sozialmediziner und Ex-Gesundheitsstadtratim Gespräch mit Anja Reich (). Dennoch ließen sich viele Menschen impfen, fährt er fort und ärgert sich darüber, die hohen Corona-Zahlen in Sachsen und Thüringen einfach mit "Ost-West" zu beantworten: "In Sachsen zum Beispiel gab es immer schonund aktive Heilkundebewegungen. Man muss vielleicht auch den geografischen Blick weiten, auf Tschechien und Österreich. Immer gleich einen Grund zur Hand zu haben, entschuldigt nur, dass man nichts machen muss." Gab es wirklich keine Impfpflicht in der DDR? Frank Pergande stellte das 2015 in derdeutlich anders dar.