Marwa Arsanios, Who is afraid of ideology? Part II (Still), 2019

"Klug" komponiert scheint Hanno Rauterberg in derdie Ausstellung "Nimmersatt? Gesellschaft ohne Wachstum denken", die in der Kunsthalle Münster , im LWL-Museum und im Westfälischen Kunstverein gezeigt wird und "" fordert. Aber warum muss man dafür nur in die Ferne blicken?, fragt Rauterberg: "Nach Japan, wo die Landwirtschaft noch mit Umsicht und viel Ehrfurcht betrieben werde. Nach Kanada, wo eine junge Frau namens Zukunft (das bedeutet tokata in der Sprache der Standing Rock Sioux in North Dakota) ihr Land gegen die Interessen der Erdölindustrie verteidigt. Oder nach, ins Dorf Jinwar, wo sich Frauen und Mädchen zu einemzusammenfinden; das Begleitbüchlein der Ausstellung spricht von ''. Mal sieht man Kinder mit Schafen, dann sieht man Kinder, die rote Bete ernten, und immer soll - von Dokumentarfilmen eingefangen -aufleuchten. Seltsam, denn diehat ja auch hierzulande ihre Anhänger, die mit lokalen Währungen zahlen, schonenden Ackerbau betreiben, den Strom selbst erzeugen und also die Zähmbarkeit des kapitalistischen Systems nicht für unmöglich halten."Auch jenen, die dieses Jahr die große"Dürer war hier" im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum gesehen haben, empfiehlt Andreas Platthaus in dereinen Abstecher nach London in die Ausstellung "Dürer's Journey" in der National Gallery - und in die Kunsthandlung Agnews , wo derzeit Dürers "The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench" zu sehen ist. Im geht Olga Kronsteiner der Provenienz der Studie nach.Besprochen wird die Ausstellung ". Das Einfachste und daher Schwerste" in der Berliner Liebermann Villa am Wannsee ( FR ).