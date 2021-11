Christiane Rösingers "Planet Egalia". Foto: Dorothea Tuch / HAU

Herrlich vergnüglich findet Patrick Wildermann imfeministisches Singspiel "Planet Egalia" im Berliner HAU , das recht frei nach dem Roman "Die Töchter Egalias" der norwegischen Autorin Gerd Brantenberg vom männlichenerzählt: "Bei Brantenberg tragen die Männer, einen Penishalter ('Größe 6 mit A-Röhre'), schämen sich ihrer Körperbehaarung, schmeißen den Haushalt und werden dafür von den Ernährerinnen geringgeschätzt... Allerdings weiß auch Rösinger, dass Brantenbergs mehrhundertseitiger Roman sich nach einer Weile erschöpft, weil das Prinzip ja nicht so schwer zu verstehen ist und der Raum für Überraschungen entsprechend begrenzt. Und dass sich der Geschlechterkampf in Zeiten fluider Gender-Identitäten etwas komplexer und frontenreicher präsentiert. 'Inzwischen ist Feminismus so populär, dass er gar nichts mehr bedeutet', ächzt die Künstlerin einmal. Klar, sie polemisiert immer noch gern gegen die 'RZB' (sprich:). Aber bei all dem kommt ihr der Klassenkampf zu kurz ('Es reicht nicht aus, wenn wir nur gendern, wir müssen bald mal alles ändern', heißt es in einem Song)."Jetzt schließen die Theater wieder, es ist zum Verzweifeln. Noch härter dürfte die Theater getroffen haben, dass sie in Sommer und Herbst nicht gerade vom Publikum überrannt wurden, meint Georg Kasch in der. Dagegen müssen sie etwas unternehmen: "Die Menschen sind entwöhnt. Der Soziologeargumentiert, dass derbei Entzug nach einer Weile nachlässt. Hat man sich also erst mal an die Gemütlichkeit vongewöhnt, fällt es umso schwerer, sich wieder aufzumachen. Wenn das stimmt, dann müssten die Theater viel mehr machen als vor der Pandemie. Sie müssten in Nichtpublikumsforschung investieren, Einladungsgesten konzipieren, für die verschiedensten Publika Erlebnis- und Vermittlungspakete schnüren. Und natürlich Theater machen, das einen um den Finger wickelt, das nachhallt, nicht mehr loslässt."Besprochen werden"Macbeth"-Inszenierung am Düsseldorfer Schauspiel (mit einem ungeheuerlich sympathischen André Kaczmarczyk in der Titelrolle, wie Martin Krumbholz in der SZ staunt) und ein "Otello" mitim Teatro San Carlo in Neapel ().