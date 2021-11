undsprechen sich in einem gemeinsamen Artikel für diefür eineaus. Zunächst geben sie zerknirscht zu, dass in Deutschland nach wie vor weniger als 70 Prozent geimpft sind - sie hättengesetzt und sehen sich enttäuscht. Nun betonen sie, dass eine Impfpflicht dienicht negiere: "Jeder kann bei uns denken, was er will. Und jeder kann so eigensinnig sein, wie er will. Doch auch hier gibt es eine Grenze, wenn die eigene Weltanschauung anderen Menschen schweren Schaden zufügt. Genau das ist in der Frage der Impfverweigerung der Fall. Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir."In deranalysiert Reinhard Bingener diein Europa und berät sich dafür mit dem Soziologen(Autor einer Geschichte des Impfens ) und dem Historiker . Für die Impfverweigerung in den Neuen Ländern und Osteuropa finden sie folgenden Grund: Die jahrzehntelangehabe "in allen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang das Vertrauen in staatliche Institutionen geschwächt. Weil die marxistische Lehre als wissenschaftliche Erkenntnis ausgegeben wurde, sei zudem derworden."Die Baseler SoziologInnenunduntersuchen in einer Studie die "Quellen des ''". In Sachsen seien die Impfgegner eher der extremen Rechten zuzurechnen, resümiert Matthias Meisner in der. "In Baden-Württemberg seien hingegen unter den Studienteilnehmer:innen auch viele ehemalige Wähler:innen der- die aber 'eine ähnliche Dissidenz gegenüber der Pandemie-Politik herausgebildet' hätten, heißt es in der Studie. Und das, obwohl in dem Land das Vertrauen in Politik und Institutionen dem bundesdeutschen Durchschnitt entspricht - anders als in Sachsen, wo die Staatsskepsis deutlicher ausgeprägt ist als im Schnitt. In ihrer Selbstwahrnehmung sehen sich die Coronakritiker:innen laut Studie 'alsund mutige Widerstandskämpfer:innen'. Von 'Konspirationsdenken' ist die Rede und von drastischen Vergleichen, 'um ihrenzu beweisen und ihre politische Praxis zu heroisieren'." Die Anthroposophie sei im Südwesten ein wichtiger Nährboden.Der Arztwar Bundestagskandidat für die Coronaleugnerpartei "Die Basis". Er hat inzwischen dieals Urheber der Krise ausgemacht, schreibt Michael Thaidigsmann in der: "sei wegen seiner Impfkampagne eine 'living hell', also die 'Hölle auf Erden', behauptete er in einem Interview im Sommer, das vor allem in der Querdenker-Szene große Verbreitung fand. Die Juden seien ein 'Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wowar, und [sie] haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist,war'. Das 'Schlimme an den Juden', meinte Bhakdi in dem Video, sei, dass sie sehr lernfähig seien." Volksverhetzung sei das aber nicht, findet die Staatsanwaltschaft in Kiel, sondern gegen Israel gerichtet, also "nicht per se" antisemitisch.Und noch eine lieb gewonnene Annahme geht den Bach herunter: Junge Menschen sind, wie gern behauptet wird, hat laut die Trendstudie "Jugend in Deutschland" herausgefunden. Zwar sorgen sichum den Klimawandel (und 48 Prozent über ihre Rente), doch sei "laut der Umfrage die Bereitschaft gering, zur Eindämmung der Klimakriseoder den eigenen Lebensstil anzupassen. So können sichder jungen Menschen ein Leben ohne Auto oder den Konsum tierischer Produkte nicht vorstellen. Rund 60 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sind demnach regelmäßig privat mit einem Auto unterwegs. Auch die Bereitschaft,, sei gering. 'Der größte Gegenspieler von Veränderung ist die, in der sich die jüngere Generation nach dem Vorbild ihrer Eltern bequem eingerichtet hat', sagte der ebenfalls beteiligte Jugendforscher Klaus Hurrelmann."ist aus dem Iran geflüchtet, um nicht Kopftuch tragen zu müssen. Bei protestiert sie gegen Verharmlosungen von "" in westlichen Medien, etwa hier in dem Beitrag "Hip mit Hijab" des schweizerischen Fernsehsenders: "Die Linksliberalen im Westen wollen, damit sie um meine Rechte kämpfen können. Ohne Kopftuch bin ich es nicht wert genug, gehört oder in meiner Existenz wahrgenommen zu werden. Auf Veranstaltungen, an denen ich Kritik an den Frauenrechten und Geschlechterrollen im Islam äußere, bin ich nicht erwünscht. Meine Kommentare werden entweder als rechts oder islamophob beschimpft oder gelöscht - so auch mein Kommentar unter dem Beitrag 'Ein Hijab kann so hip sein' des SRF, welcher mehrmals gelöscht wurde."Die "Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen" (ADAS) hat neulich eine Studie veröffentlicht, die behauptet, dassdiskriminiert würden (unser Resümee ). Für diese Studie wurden ausschließlich religiös aktive Jugendliche befragt, sie ist also nicht repräsentativ. Und darum hat sie scharfe Kritik ausgelöst, berichtet Frederik Schindler in der. Die Studie hat auch Staatsmittel erhalten. Aber die mit dem Thema befassten Stellen in Neukölln scheinen zutiefst zerstritten. So zitiert Schindler die Integrationsbeauftrage des Bezirks: "'Religiös begründeteund die Tabuisierung sexueller Selbstbestimmung sind an bestimmten Schulen', sagt die Integrationsbeauftragte Balci. 'Jede Form vonan solche Religionsverständnisse ist ein absolutes Tabu geworden.'"Weitere Artikel: In derundgegen den Wunsch, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, denausschließlich als Erinnerungstag an den 9. November 1938 zu begehen: An die Judenverfolgung könne man auch an anderen Tagen denken, meinen dagegen die beiden-Autoren. Wichtiger seien zudem "lokale oder zentrale Gedenkorte, die sich 'vor jeder deutschen Haustür' befinden". In der kritisiert Sarah Pines die amerikanischen Medien, die versucht hätten im"einen Rassismusskandal à la George Floyd zu konstruieren".