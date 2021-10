Ich liebe sie einfach pic.twitter.com/UcVLJqEysa - Nora Zabel (@norazabel) October 26, 2021

Geschwisterkampf in der extremen Rechten Frankreichs.besucht Viktor Orban. Aber sie hat Schwierigkeiten, sich vonabzusetzen, der nach der üblichen Dynamik des Rechtsextremismus den Extremismus durch Extremismus toppt, berichtet Michaela Wiegel in der: "Zemmour überflügelt sie in mehreren Umfragen, obwohl er seine Kandidatur noch nicht erklärt hat. Anders als Le Pen hat sich Zemmour Orbáns Thesen von einemin Europa uneingeschränkt angeschlossen. Le Pen hat sich etwa zurückgehalten, gegen die 'Tyrannei der Homosexuellen-Lobby' zu wettern. Schon bei der französischen Debatte über die Einführung der Homo-Ehe hielt sie sich bedeckt. Le Pen lehnt es auch ab, sich die vom französischen Schriftsteller Renaud Camus verbreitete These vom '' zu eigen zu machen."Es gibt schon etwas, das wir anvermissen werden:Gestern konstituierte sich derund wählte mitzum dritten Mal eine Frau zur Bundestagspräsidentin. ist zufrieden und zählt nach: "Die meisten Frauen bringen dieins Parlament: von 118 Abgeordneten sind 68 Frauen. Die SPD kann fast mithalten: Von 206 Abgeordneten sind 86 Frauen. CDU/CSU hinken hinterher: 45 Frauen von 197. Und dieundbleiben sich treu und sind auch im Jahr 2021 noch Männerbunde. Sie bringen nur 22 Frauen von 92 Abgeordneten (FDP) und zehn von 82 Abgeordneten (AfD) ins Parlament ein. Das reißt auch Alice Weidel nicht raus."Mehr Bahnfahren statt Fliegen, alles schön und gut. Aber wie sieht es mit denaus? Nicht so gut, meldet Max Hägler in derund stellt eine kleine Studie von Greenpeace zum Thema vor: "Auf 23 Strecken, so zeigt es die Erhebung, wäre der Reisendeunterwegs. Erschwert wird das landgestützte Reisen durch, kritisiert Greenpeace nach Durchsicht aller Fahrpläne."Im fordert nunein neues Goldenes Zeitalter für den europäischen Zugverkehr. Warum sich nicht einnehmen? "Italien zeigt, was machbar ist und was es kosten kann. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Land ein beeindruckendesaufgebaut. Sie können von Rom nach Mailand in zwei Stunden und 59 Minuten fahren." (Das sind gerade mal 30 Minuten mehr als die Deutsche Bahn auf der halb so langen Strecke Berlin-Hamburg braucht.)