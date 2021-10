John Constable: Rainstorm over the Sea, 1828. Bild: Royal Academy

Hans Kemmer: Die Liebesgabe (Ausschnitt), um 1529

Werbisher nur als nostalgischen Maler englischer Landschaften kannte, wird in der Ausstellung in der Royal Academy sein blaues Wunder erleben, verspricht Jonathan Jones in, denn am Ende seines Schaffens sei Constable sogar radikaler und moderner als Turner gewesen. "'Der späte Constable', diese lang erwartete Ausstellung, zeigt, wie ein Künstler- und ein inneres Feuer entdeckt, das so stark lodert, dass es ihn zu Beginn des 19. Jahrhundrets moderne Kunst malen lässt. In jungen Jahren glaubte Constable, dass ein Maler einfach das wiedergeben sollte, was er sieht. 1776 geboren, lehnte er die gotischen und romantischen Klischees seiner Zeit ab, und malte stattdessen mit purer Wahrhaftigkeitund seines späteren Heimatorts Hampstead, damals ein Dorf im Norden Londons. Er bereitete den Weg für das Malen unter freiem Himmel, direkt in der Natur. Aber in dieser stürmischen Ausstellung sieht man, wie er dieentdeckt - und direkt durch sie hindurchfällt."In der feiert Thomas Ribi die Wiederentdeckung des Renaissance-Malers, dessen Bilder lange Zeit der Cranach-Werkstatt zugeschrieben wurde und dem das Lübecker St.-Annen-Museum nun eine große Ausstellung widmet: "Hat die Malerei der deutschen Renaissance also? Durchaus, Hans Kemmer istKünstler, auch wenn er mit der Finesse von Cranach, Albrecht Dürer oder Matthias Grünewald nicht mithalten kann. Seine Arbeiten sind schlichter und konventioneller. Aber an seinem Werk zeigt sich exemplarisch das Problem, mit dem die Maler in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts konfrontiert waren. Mit derging derinnert weniger Jahre massiv zurück. Private Stiftungen für die, die den Malerwerkstätten über Jahrhunderte einen sicheren Absatz beschert hatten, wurden mit der reformatorischen Gnadenlehre obsolet. Auch wenn Luther anders als Zwingli und Calvin den Wert von Bildern in der Kirche nicht grundsätzlich infrage stellte, mussten sich die Maler neu orientieren."Besprochen werden die Schau der Londoner Malerinin der Düsseldorfer Kunstsammlung ), eine Ausstellung vonhyperrealistischen Skulpturen in der Galerie Thaddaeus Ropac in London ( Observer ), eine Schau des Biedermeier-Malersin der Alten Nationalgalerie in Berlin () und eine Ausstellung über die Bildhauerinin der Berlinischen Galerie ( Tsp ).