Die Taliban haben einen Angehörigen einesJournalisten, der inzwischen in Deutschland arbeitet, berichtet Oliver Pieper bei. Seine Familie befindet sich jetzt auf der Flucht. Das Ereignis steht nicht isoliert da: "Die Taliban haben die Häuser von-Journalisten durchsucht. Kollegen von anderen Medien wurden entführt oder getötet:vom privaten Senderwurde vermutlich von den Taliban gekidnappt,, Leiter des privaten Radiosenders, nach Behördenangaben gezielt von Taliban-Kämpfern umgebracht."Neu ist, dass die westlichen Länder sich ihre schreibt Dominic Johnson in der. Die einen werden reingelassen, weil sie einstige Mitarbeiter sind. Aber dann sind da noch diejenigen, die flüchten, "weil ihre bisherige Vita nicht den Moralvorstellungen der Taliban entspricht. Sie können jetzt. Entweder werden sie gleich an den Toren des Flughafens von Kabul zurückgewiesen und erschossen, oder sie landen in von Spitzeln durchsetzten Lagern in der, oder sie sterben auf dem Weg nach Europa: auf der lebensgefährlichen Odyssee durch, in der Hölle der griechischen Insellager oder irgendwo in einem derEuropas zwischen Bosnien und Calais, in denen 'Illegale' gejagt werden wie Ungeziefer."Ebenfalls in der interviewt Sabine am Orde den am King's College lehrenden Terrorexperten, der zwar nicht einen ähnlichen Mobilisierungseffekt auf die islamistische Szene befürchtet, wie nach den Siegen des Islamischen Staats im Irak und Syrien, denn "die Taliban sind nicht der IS, sie haben. Sie sind eine gewalttätige islamistische Organisation, aber eben auch eine paschtunische Stammesorganisation. " Dennoch hat ihr Sieg natürlich einen. "Die Taliban haben ja nicht nur irgendwo die Macht übernommen: Sie haben, die stärkste militärische Macht der Welt. Aus Sicht der Dschihadisten ist das. Und dann jährt sich amder Anschlag zum 20. Mal. Diese Symbolik ist schon stark."Begriffe wie "" reichen nicht, um diezu beschreiben, meint Conrad Schetter, Direktor des Internationalen Konversionszentrums Bonn, der seit dreißig Jahren zu Afghanistan forscht, in der. Neben einer flexiblen Auslegung des Islam und einemspiele "" eine große Rolle, erklärt Schetter. Sie generieren sich als "Vertreter der sozial Benachteiligten", "die sich anders als die Kriegsfürsten und städtischen Eliten angeblich niemals bereicherten. Wenn man diesem Selbstbild auch eine gehörige Skepsis entgegenbringen muss, werden die Taliban doch so auch als soziale' wahrgenommen. Sie werden eben nicht von religiösen Gelehrten angeführt, die an Hochschulen in Kairo oder Saudi-Arabien studierten, sondern von Dorfmullahs, die kaum des Lesens mächtig sind. Diese Bedeutung der Taliban als Vertreter der sozial Schwachen übersah derimmer wieder. Es passte nicht in sein Werteschema."Karen Krüger analysiert in derdie Bilder, die uns aus Afghanistan geschickt werden, und stellt fest: Es gibtdarin. "Schon jetzt, wenige Tage nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt, sind Frauen. Und nichts deutet darauf hin, dass sich das in naher Zukunft wieder ändern wird."Warum betont der Westen dauernd diein Afghanistan, fragt sich indes die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp auf: "Es scheint, als würden die afghanischen Frauen, wie der, das Trauerspiel der Militäraktionen am Hindukusch mit Bedeutung ausstatten. (…) Natürlich haben die Taliban mit ihrer extrem frauenverachtenden Politik einen realen Anlass geboten, um die' auf den Plan zu rufen. Doch auch in Afghanistan verlaufen die gesellschaftlichen Konflikte nicht einfach zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen den Taliban mit ihrer radikalfanatischen Auslegung des Islam und anderen, anders gesinnten Bevölkerungsgruppen.stellten sich gegen die Taliban, auch viele Männer müssen nun um ihr Leben fürchten."Die Bilder vom Kabuler Flughafen sind "Symbol für die" schreibt, der in derwieder mit den ganz großen Bauklötzen spielt: Sie "symbolisieren auch das Ende einer regelbasierten und, einer Ordnung, in der es nicht nur in den Zentren, sondern auch an den Peripherien der Wohlstandszonen eine gewissegibt. Die Bilder werden sich schon bald als Beschleuniger einer Entwicklung erweisen, die anstatt Regeln als Basis und Normen als Orientierung auf einer Reihe von Einflusszonen beruht, die ihre je eigene Ordnung (oder Unordnung) sowie ihre eigenen Werte und Normen haben. Der Traum von der Durchsetzung universeller Normen und Werte ist, zumindest auf globaler Ebene, ausgeträumt.""Der Westen hat seinenin den Schmutz gezogen", schreibt auch Thomas Assheuer in einem wütenden Kommentar auf: "Man muss nicht viel vom Weltbild islamistischer Gotteskrieger verstehen, um zu begreifen, welchihnen derverschafft. Seit Jahrzehnten kennen die Radikalen nur diese eine Killerphrase, nur diese Propagandaformel: Traut niemals dem Westen!. Er sagt Menschenrechte und will betrügen."Etwas weniger pathosdröhnend schreibt der Grünen-Politikerbei: "Die Afghanen zahlen jetzt den Preis für die Realitätsflucht derjenigen, die von einer '' mit den Taliban träumten, weil sie einen unbequemen, kostspieligen Konflikt loswerden wollten."Festlandchina hat dem"den Garaus gemacht" und derbeließ es bei "", schreibt Marko Martin in der. Wenigstenssollte der liberale Westen auf längere Sicht "nicht nur moralisch, sondern auch" unterstützen, meint er: "Das Ende des freien Hongkong lässt Taiwan als demokratischen Akteur vorerst allein zurück auf einer Bühne, auf der Pekings Narrativ von der Überlegenheit des eigenen Systems desto lauter erschallt - nicht zuletzt unter dem Beifall so mancher hiesiger 'China-Experten'. Diese erklären in Büchern, Vorträgen und Zeitungsartikeln freudig erstaunten westlichen Managern noch und noch, 'den' Chinesen gehe es eher um Wohlstand als um 'unser' Konzept der Freiheit. Gerade Hongkong aber zeugte bisher davon, dass beides möglich war. Auch deswegen schritten diederart rabiat ein."