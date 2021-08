Der Abzug mag eine finstere Blamage sein, aber der Afghanistaneinsatz selbst insistiert Silke Mertins in der: "Das Afghanistan von heute ist nicht mehr vergleichbar mit dem von 2001. Die afghanische Gesellschaft hat, Rechtsanwältinnen und Journalistinnen erlebt, Menschenrechtsaktivist*innen und halbwegs demokratische Wahlen. Es hat bisher Orte relativer Freiheit gegeben, eine weibliche Fußballnationalmannschaft und Medienvielfalt. All das ist nicht nichts. Gerade die jüngeren Afghan*innen haben in den zwei Jahrzehnten eine Vorstellung davon bekommen, wer sie sein könnten undihr Land hat."Ähnlich sieht das auch die Schriftstellerin , die in derfragt, wer sich eigentlich für dieses Potenzial interessiert hat. Bestimmt nicht die, die jetzt der amerikanischen und deutschen Regierungvorwerfen: "Statt sich darüber aufzuregen, auf welche Weise die Mission beendet wurde, könnte man erörtern,sie in den letzten Jahren geprägt hat. In den westlichen Demokratien ist eine regressive Tendenz zu beobachten, die meint, man könne internationale oder globale Problemelösen. Mit den Worten Joe Bidens: Not our tragedy. Wenn wir ehrlich sind, drückt der amerikanische Präsident aus, was die meisten von uns heimlich denken. Nur dass in einer globalisierten Welt so ziemlich alles 'our tragedy' ist oder werden kann. Die Haltung 'Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass' ist gewiss bequem. Manund weniger Flüchtlinge und ist gleichzeitig nicht zu echtem internationalen Engagement bereit. Der paradoxen Einstellung kommt zugute, dass sich unangenehme Fragen im Dauerwirbel der Aufmerksamkeitsspirale ganz gut verdrängen lassen. Aber, was sich derzeit in Afghanistan auf besonders hässliche Weise zeigt."Kein Satz ist dümmer als der, dass es keineauf ein Problem gebe, schreibt im. Denn das Militär ist in Demokratien auch dazu da, Regimes wie dem der Taliban, denen nebenbei eine "militärische Lösung" serviert wurde, Grenzen zu setzen. Die Gegner dieser Erkenntnis schätzt sie so ein: "Sie tun so, als gäbe es immer friedliche Lösungen, die nicht in Betracht gezogen wurden, als gäbe es immer eine gewaltfreie Antwort, die irgendwie ignoriert wurde, und als sei die 'Solidarität' mit den Frauen in Afghanistan ohneeine sinnvolle Idee. 'Haltet durch, Schwestern', schrieb der griechische Wirtschaftswissenschaftlerin einem Tweet, der den Fall des 'liberalen Neocon-Imperialismus' feierte und damit unabsichtlich zeigte, in welchem Wahn die Antikriegs-Linke lebt."Im Interview mit derhält es der Historikereinerseits für blanke Selbsttäuschung zu glauben, man könne einem Land wie Afghanistan zur Demokratie verhelfen. Andererseits schilt er den, das lieber auf Moral setze als in der großen Politik mitzumischen: "Wir haben uns - schon in der alten Bundesrepublik - sehr daran gewöhnt, dass für die ganz große Politik dersowie die ehemaligen westeuropäischen Besatzungsmächte und späteren Verbündeten zuständig sind. Viele haben wohl geglaubt, durch einen mehr oder wenigerunserer militaristischen Vergangenheit entkommen zu können. Der Drang, Deutschland als ein Land mit einer höheren Moral zu präsentieren, als man sie den westlichen Verbündeten attestiert, hat etwas von eineman sich. Was die Tendenz zur moralischen Selbstüberhöhung angeht, könnte man fast schon von einem neuen deutschen Sonderweg sprechen."Für Reinhard Mohr () ist "der" eher ein "Ohne-Michel-Reflex der Sorte 'Hauptsache, ich bin nicht schuld'", der mit einer provinziellen Verengung des Blicks einhergeht: "Vonbis zum Sudan, von Somalia über den Jemen, den Maghreb und den Libanon, vom Irak über den Iran bis nach Afghanistan, Pakistan undführt ein gigantischer Krisenbogen durch die halbe Welt, aber wir starren aufs zentrale Mittelmeer, wo ein Bruchteil der noch zu erwartenden Flüchtlinge in Schlepperbooten Leib und Leben riskiert. Dort also soll sich '' abspielen, so auch die Mehrheit der deutschen Medien, die sich im Übrigen so gut wie gar nicht um die Zustände in Venezuela, auf Kuba oder in Simbabwe scheren, dort also, wo seit Jahrzehnten sozialistische Machthaber ihr Volk ins Elend stürzen. Diese selektive Moral mag ideologische Gründe haben, aber letztlich ist sie Folge einer, in der sich das Weltgeschehen vornehmlich in der schuldaffinen Empfindsamkeit derspiegelt."Der afghanisch-amerikanische Autor Autor einerGlobalgeschichte aus islamischer Sicht") begründet in, warum er überhaupt nicht an "" glauben will: Ein paar tausend Marodeure versuchen, "ein Land mit 39 Millionen Einwohnern zu regieren. Von einem Hauptquartier aus in einer Stadt mit fünf bis zehn Millionen Einwohnern, von denen die meisten die Taliban und den." Für Ansary kommt die Hoffnung aus dem Norden: "In Pandschir, einem nördlich von Kabul gelegenen Tal, formiert sich jetzt glaubwürdiger Widerstand. Einer seiner Anführer ist der Sohn des legendären. Massoud war der afghanisch-muslimische Guerillakommandant, der die Sowjets bekämpfte und wahrscheinlich mehr als jeder andere zum Sturz des Sowjetimperiums beigetragen hat. Er wurde zwei Tage vor dem 11. September von Al-Kaida ermordet. Sein Sohnscheint mir heute der Richtige zu sein, er hat die Eloquenz und das Charisma seines Vaters geerbt.", Professor für islamisches Recht an der Universität Wien, der jahrelang in Afghanistan gearbeitet hat, warnt dagegen in der, sich Illusionen zu machen. Wenn die Taliban obsiegen, dann auch, weil sie, meint er. Jene, die das in diesem Land nicht aushalten, werden flüchten. Und nebenbei ist auch die Idee, die "zu bekämpfen", gescheitert: "Die Implosion der Kabuler Regierung zeigt, dass dies ein frommer Wunsch ist, eine problematische Präferenz, also ein Ziel, zu dessen Erreichung ein gangbarer Weg fehlt. Schlimmer, unseren Universitäten und Forschungseinrichtungen fehlt die intellektuelle Redlichkeit, diese schwierigen Fragen undzu thematisieren. Hierzu gehört ausdrücklich auch eine kritische Beschäftigung mit dem problematischen."Friederike Böge und Thomas Gutschker haben für diemit afghanischen und alliierten Offizieren gesprochen und ihnen die Frage gestellt, wie es zu einemder Taliban kommen konnte. Als einen der Gründe definieren sie ein Gerücht, die Amerikaner hätten bei den von Donald Trump initiierten Verhandlungen mit den Taliban diesen. Aber es gibt auch allgemeinere Faktoren: "In der afghanischen Bürgerkriegsgeschichte hat schon fast jeder mit und gegen jeden gekämpft. Die wichtigste Lehre, die die Gesellschaft daraus gezogen hat, ist, dass man am Ende eines jeden Krieges möglichststehen muss. Aus dieser Sicht waren die vergangenen zwanzig Jahre eine Episode, in der alle sich in Richtung der westlichen Mächte orientierten, weil von dort das Geld kam und der Einfluss. Mit dem Abzug der westlichen Truppen haben sich die Spielregeln geändert." bringt den Text eines ehemaligen amerikanischen Offiziers, der vom fruchtlosen Versuch,aufzubauen, berichtet - unmöglich in einer Gesellschaft, die inzerfällt, schreibt er: ". Unsere Unfähigkeit, dies zu verstehen, war die ganze Zeit das Problem. Das Volk, das wir fälschlicherweise als Afghanen bezeichnen, wird wieder zu dem, was es die ganze Zeit war, bevor wir von ihm verlangten, die gleichen politischen Verkleidungen anzunehmen, in die wir unser politisches System kleiden."bekennt zwar in einem Text für die, dass er nicht an westliche Werte glaube, und er findet den Abzug den Amerikaner schändlicher als seinerzeit den der Russen. Aber die Amerikaner tun ihm leid. Und bald auch die Russen, denn er fürchtet, dass sich nun das "" ausbreitet: "Afghanistan wird vielleicht nicht sterben, aber es wird auf viele Jahre hinaus ein unglücklicher Leidgeprüfter bleiben. Undwird ihm nicht helfen. Er ist bereits vor dem Patienten weggelaufen. Russland und China tun so, als sei der Krebs nicht bösartig, als handle es sich nur um eine 'Kinderkrankheit" der Staatswerdung. Greift aber die Krankheit auf das ehemals sowjetische Mittelasien über, wirdin der Falle sitzen."Außerdem: In derfordert- wie kürzlich schon in deraus Afghanistan aufzunehmen.