Alexander Calder, Le Cagoulard, 1954. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Schenkung Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch an das Land Berlin 2010 © 2021 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo by David von Becker





Tarsila do Amaral, Distanz, 1928. Leihgabe der Fundação José e Paulina Nemirovsky, als Dauerleihgabe in der Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foto © Isabella Matheus

Am Sonntag eröffnet die frisch renovierteund zwar "mit gleich drei Ausstellungen derart fulminant, dass es jedem Besucher wie Schuppen von den Augen fällt, was da all die vergangenen Jahre seit den MoMA- und MET-Großschauen schmerzlich gefehlt hat: eindes gesamten zwanzigsten Jahrhunderts", schwärmt Stefan Trinks in der. "Nur konsequent ist daher, wenn mit 'Alexander Calder - Minimal/Maximal' und der Künstlerin Rosa Barba zwei der drei an diesem Wochenende eröffnenden Ausstellungen sich zuallererst mitauseinandersetzen - der angenehme Nebeneffekt ist, dass Calders spätere Werke die in der Debüt-Schau gezeigte Zeitspanne der Kunst bis in die Siebziger verlängern, von wo aus die 1972 geborene, die Dritte im Bunde und Frau, den Staffelstab in die Jetztzeit trägt."





Dritte Ausstellung ist "Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945" . Während Trinks sie in ihrer politischen Korrektheit etwas verklemmt findet, ist Harry Nutt in der höchst unzufrieden , dass sie die Rolle von, dem ersten Direktor der Neuen Nationalgalerie, nur mit einer kleinen Hinweistafel thematisiert: "Dass Haftmannnicht nur gewogen, sondernbeteiligt war, belegte unlängst der Historiker Carlo Gentile, indem er den Nachweis erbrachte, dass dieser während seiner Kriegszeit in Italien an Erschießungen von Partisanen beteiligt war. An den Händen des so feinsinnigen Kunstverstehers klebte Blut, und keineswegs abwegig ist der Gedanke, dass der, den er in NS-Organisationen gelebt hat, auch mit seinemkorrespondierte. Von all dem erfährt man in der neu konzipierten Ausstellung allein die sparsamen Daten."Im schreibt Birgit Rieger überInstallation, die in dem kühlen Kabinett der Neuen Nationalgalerie "etwas fremdelt. Gerade das schärft den Blick auf das Gebäude. 'In a Perpetual Now' zeigt ein raumfüllendes Gerüst aus Stahlrahmen, in das 15 von Rosa Barbas Filmarbeiten eingebettet sind. ... Einer führt in die Mojave-Wüste und ins größte Medienarchiv der Welt, den Packard Campus nahe Washington, in dem Filmrollen in hohen Regalen aufbewahrt werden. Ein anderer Film, der eigens für die Neueröffnung entstanden ist, zeigt die gläserne Halle der Neuen Nationalgalerieund greift Mies' Vorstellung von der Architektur als 'neuer Lebensform' auf.Weitere Artikel: Marcus Woeller berichtet in dervon neuen Kunstfestival "Sunday Open" in Berlin. Georg Imdahl besucht für diedas, das heute und morgen in Duisburg ankert ( mehr hier ). Silke Hohmann ( schreibt den Nachruf auf die kalifornische Künstlerin. Besprochen wird außerdem die Ausstellung ". Referenz- Räume" im Kunstmuseum Wolfsburg