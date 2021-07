Aufmerksam liest Reinhard Veser in dernoch einmalgeschichtspolitischen Aufsatz "Über die Einheit von Russen und Ukrainern", der neulich auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde (unser Resümee ). Putin bezieht sich da auf ein ukrainisches "Gesetz über die", in dem zwar weder von Russen noch von Ukrainern die Rede ist, das Putin aber alsliest. Diese Attacke komme gar einer "" gegen die Russen gleich. "Was, wenn nicht der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, würdebis hin zum einem Präventivschlag rechtfertigen", fragt Veser: "Russland hat schon den Krieg gegen Georgien im Sommer 2008 und die Annexion der Krim 2014 mit dembegründet. Auch der Krieg im Osten der Ukraine wird von führenden russischen Politikern und den kremltreuen Medien immer wieder damit gerechtfertigt, dass sich dort Russen selbst verteidigten. 'Wir lassen die Unseren nicht im Stich', sagte Putin in der Anfangsphase der Kämpfe. Die Passage über das ukrainische Gesetz in seinem Artikel fügt sich nahtlos in diese Tradition ein." Hier die englische Version von Putins Aufsatz.Der "diplomatische Erfolg", mit dem Angela Merkel ihre Kanzlerschaft abschließt, Joe Bidens Ja zu, ist eine Niederlage der Politik, schreibt bei: "Trotz der fortgesetzten Intervention in der Ostukraine, trotz aller Drohpolitik, trotz der Kumpanei mit Lukaschenko, trotz der massiven Repression in Russland und der Kritik des Europäischen Parlamentsihr bilaterales Projekt mit Russland durch."In derder regierenden Sozialdemokraten geht es "längst nicht mehr um Integrationspolitik, sondern um die- allen voran am ultrarechten Rand des politischen Spektrums", diagnostiziert der Wiener Historikerin der. Dass die Wähler heute einer Politik der Ausgrenzung anhängen habe auch damit zu tun, dass zuvor jahrzehntelang dem Zerfall der Gesellschaftzugesehen wurde, so Cyrus: "Unter dem Labelkultivierte man die naive Auffassung eines Nebeneinanderbestehens unterschiedlicher Kulturen, ohne auf die zahlreichen Konflikte einzugehen. Auch die Werber der Leitkulturidee erwiesen sich allesamt als nicht glaubwürdig. Zwar erklärte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel die multikulturelle Gesellschaft bereits vor über zehn Jahren für tot. Was abertreten sollte, blieb sie stellvertretend für die meisten europäischen Politiker bis heute zu erklären schuldig."