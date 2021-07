Richard Herzinger

Durch dietritt das ganze Ausmaß der Verelendung und Verzweiflung zu Tage, in die das Land von der dort seit über sechzig Jahre herrschenden totalitären Diktatur gestürzt worden ist. Doch obwohl das kubanische Regime seit Jahrzehnten am Rande des Bankrotts steht, zehrt es bis heute von einem besonderen Nimbus, der bis weit hinein in die westliche Öffentlichkeit wirksam ist.Dieser gründet sich auf dasder kubanischen Revolution von 1959 und insbesondere auf das ihrer charismatischen Führergestalten: Fidel Castro und Ernesto "Che" Guevara. Castro hat die kubanische Gesellschaft gemäß eines nach seiner persönlichen Willkür ausgelegten Marxismus-Leninismus gleichgeschaltet. Als unehelicher Sohn eines Großgrundbesitzers geboren, gegen den er rebelliert hatte, herrschte Castro seinerseits über ganz Kuba wie über sein. Als "Maximo Lider" unterwarf er das Land einem Führerprinzip, das strukturell dem des faschistischen Italien unter Mussolini ähnelt. Doch während sich die Wirklichkeit in seinem von der Außenwelt abgeriegelten Unterdrückungsstaat nicht von der in anderen kommunistischen Einparteiendiktaturen unterschied, gelang es Castro, sich vor der Weltöffentlichkeit als ein von Vitalität und Kreativität strotzender Nonkonformist zu inszenieren, der sein Volk mit spielerisch leichter Hand regiere.Nicht nur bei der internationalen Linken, die in Castros Kuba eine heroische Bastion gegen den "US-Imperialismus" sahen, verfing dieses Trugbild eines stets sonnenbeschienen sozialistischen Paradieses, in dem die Menschen zwar in materieller Bescheidenheit, dafür aber vermeintlich inlebten. Auch viele "bürgerliche" Sozialromantiker und Exotik-Liebhaber im westlichen Kulturkreis fühlten sich von dieser Illusion angezogen.Gänzlich abgelöst von der trostlosen Realität Kubas hat sich das Bild von "Che" Guevara, zumal er schon 1965 den kommunistischen Inselstaat verlassen hatte, um erneut in den revolutionären Krieg zu ziehen - zuerst in den Kongo und dann nach Bolivien, wo er in einemden Tod fand. Antikapitalisten und Globalisierungsgegner rund um die Welt verehren ihn heute mehr denn je als Ikone des "reinen", von keiner real existierenden Machtstruktur verfälschten revolutionären Geistes. "Che" ist aber längst auch zu einer umsatzfördernden Marke und Kultfigur der Werbe-, Pop- und Modeindustrie geworden, zum universalen Zeichen für die unbestimmte,nach einem ganz anderen, einfachen und aufrichtigen Leben jenseits der "entfremdeten" Moderne.Doch in Wahrheit bekannte sich der gebürtige Argentinier nicht nur zu einemund betrieb in Kuba von Anfang an die Errichtung einer kommunistischen Einparteiendiktatur, in der abweichende Stimmen gnadenlos zum Schweigen gebracht wurden. Guevara hielt auch stets an seiner Verehrung fürfest. Bei seinem ersten Besuch in Moskau 1960 legte er Blumen am Grab des Massenmörders nieder - zum Missfallen seiner sowjetischen Gastgeber, die seit Chruschtschows Enthüllungen über die Verbrechen des Stalinismus nicht mehr an ihren Vorgänger erinnert werden wollten.Guevara war kein Erlöser der Unterdrückten und Ausgebeuteten dieser Welt, sondern ein unerbittlicher, asketischer Doktrinär, dessen Denken und Handeln durch eine obsessive Verherrlichung von Gewalt und Tod gekennzeichnet war. "Wo immer der Tod uns trifft, er sei willkommen, wenn nur unser Kriegsruf ein aufnahmebereites Ohr getroffen hat und eine andere Hand sich ausstreckt, um unsere Waffen zu ergreifen und andere Menschen sich daranmachen, die Trauermusik zu intonieren mit Maschinengewehrgeratter und neuen Kriegs- und Siegesrufen", verkündete er in einer "Botschaft an die Völker der Welt".Nachdem Chruschtschow in der Kuba-Krise 1962 in letzter Minute eingelenkt und die auf Kuba stationierten Atomraketen abgezogen hatte, verdammte Guevara dies als Kapitulation vor dem verhassten "Yankee-Imperialismus". Er selbst hätte einen Atomkrieg in Kauf genommen, um nur keinen Fußbreit vor den USA zurückzuweichen. Weil die Sowjets dazu nicht bereit waren, verdächtigte sie Guevara, auf die Seite des Feindes gewechselt zu sein, und sympathisierte nun mit den noch rigideren chinesischen Kommunisten.Er sei "wohlauf und dürste nach Blut", hatte Guevara 1957 während des Guerillakriegs gegen den Diktator Batista in einem Brief geschrieben. Nach der Machtergreifung 1959 übernahm er das Oberkommando über die, von denen Tausende von "Konterrevolutionären" im Schnellverfahren abgeurteilt wurden, und unterzeichnete. Als kubanischer Industrieminister setzte er seit 1961 einen rigiden planwirtschaftlichen Zentralismus durch, baute auf forcierte Industrialisierung und eine gigantische Steigerung der Zuckerrohrernte. Durchsetzen wollte Guevara dies mittels einer massiv erhöhten Arbeitsleistung, die er den Kubanern abverlangte. Die Verherrlichung des Opfertodes, mit der das Regime den kubanischen Massen den Verzicht auf Freiheit und irdische Güter schmackhaft machen wollte, findet in seiner Leitparole "Patria o Muerte" (Vaterland oder Tod) ihren komprimierten Ausdruck. Indem die neue Protestbewegung dem jetzt den Ruf "Patria y vida" (Vaterland und Leben) entgegensetzt, greift sie die Herrschaftsideologie des castristischen Systems in ihrem Kern an. Dieses verliert in der Post--Castro-Ära zunehmend den mythischen Schein und entpuppt sich als das, was es tatsächlich ist: eine ordinäre brutale Diktatur.Doch wird das Regime unter dem Druck der Demonstrationen nun aufweichen oder gar kollabieren? Damit ist leider kaum zu rechnen. Eher droht ein Belarus in der Karibik - denn hinter der kubanischen Diktatur steht als mächtiger Verbündeter undPutins Russland.