Auguste Rodin Study for The Thinker 1881 Musée Rodin

Bestens amüsiert kommt Alex Rühle in deraus der den beiden-Karikaturistenundgewidmeten Ausstellung "Ein Vierteljahrhundert Witze für Deutschland" im Frankfurter Caricatura Museum, die ihm noch einmal vor Augen führt, wie genial die beiden "Kleinbürgerwelt und politische Großwetterlage" verbinden: "Ihrem Personal sind sie stets, die Menschen haben, Mode kennen sie höchstens aus dem Wort Modelleisenbahn, und es ist ein großes Glück, dass man auf den Zeichnungen nicht an den ausgelatschten Hausschuhen riechen kann. Ein Fitnessstudio dürften die wenigsten von ihnen je von innen gesehen haben, sie schleppen ihren Körper eher wie eine Alditüte durch den provinziellen Alltag."Und in derschreibt Andreas Platthaus: "Greser & Lenz loten die Grenzen der Leser dieser Zeitung in Sachenund Witzanarchie stets aufs Neue aus, und manch einer mag sich ein Ende der Freizügigkeit für diese freien Mitarbeiter wünschen. (...) Es gibt eine ganze Wand mitund noch viel mehr Blätter mit Spott über AfD, SPD, katholische. Man könnte den nonchalanten Umgang von Greser & Lenz mit allem, was Menschen heilig ist,nennen."Im Jahr 1900 organisierteselbst eine Retrospektive zu seinem Werk, in der er vor allem seinezeigte, die lange nur als Vorarbeiten zu seinen Bronzen galten. Die Londoner Tate Modern hat sich in "The Making of Rodin" von jener Ausstellung inspirieren lassen, interessant findet Anna Souter aufaber vor allem die hier erkundeten Verbindungen Rodins zum: "In den späten 1800er Jahren boomte der Antiquitätenhandel in Frankreich als Folge der Expansion des französischen Reiches, wobei viele Objekte aus geplünderten oder ausgebeuteten Stätten stammten. Rodin sammelte rundund ergänzte manchmal antike Schalen und Vasen mit eigenen Figuren. Mehrere dieser außergewöhnlichen Hybridkunstwerke sind in der Ausstellung zu sehen, aber die Kuratoren bemühen sich, darauf hinzuweisen, wie Rodins Prozess die Kulturgeschichte jedesund dabei im Wesentlichen zerstörte."Außerdem: In der erinnert Katrin Bettina Müller an die heute vor dreihundert Jahren geborene Rokoko-Malerin, der lediglich die Künstlerinneninitiative Fair Share eine Feier im Berliner Kolonnadenhof ausrichtet. In der gratuliert Arno Widmann der Malerin, die den nackten Diderot sehen und malen durfte. Für die erkundet Bettina Maria Brosowsky den. Uwe Rada besucht verschiedene Ausstellungen, die sich dem 100. Geburtstag des Malerswidmen, darunter die Schau "Die Erfindung Kreuzbergs" im Kunsthaus Bethanien. Der empfiehlt verschiedene Berliner Sommerausstellungen.Skulptur "Le baiser" wird auf dem Pariser Friedhofbleiben, meldet Jürg Altwegg in der: Der Pariser Kunsthändler Guillaume Duhamel hatte im Namen der in Russland lebenden Erben einebeantragt, das französische Verfassungsgericht entschied nun, "dass es sich um ein 'unteilbares Grabmal' handele und der Staat berechtigt sei, es in sein Inventar deraufzunehmen." Im Gespräch mit Philipp Meier begrüßt der Zürcher Kunstanwalt Florian Schmidt-Gabain die Entscheidung fürals neue Direktorin des Zürcher Kunsthauses.