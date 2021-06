Tsitsi Dangarembga (Bild: Mateusz Żaboklicki/Börsenverein des Deutschen Buchhandels)

Die in London und Rhodesien aufgewachsene und in Berlin promovierte Schriftstellerin, Filmemacherin und Filmfestivalleiterinerhält bei der Leipziger Buchmesse den. Das deutsche Feuilleton hat bislang kaum Notiz von ihr genommen - ihr bereits 1991 vonübersetztes Romandebüt "Aufbrechen" erschien immerhin kürzlich nochmal bei einem Berliner Kleinverlag, vergangenes Jahr war sie für den Booker Prize nominiert -, aber inist sie ein Star, erklärt Andreas Platthaus in der. Mit dieser Auszeichnung schließe sich "nun eineim Preisgefüge der jüngeren Zeit geschlossen worden. Der letzte schwarze Friedenspreisträger, der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe, wurde 2002 ausgezeichnet. Der letzte Preisträger vom afrikanischen Kontinent war vor zehn Jahren der Algerier . Angesichts dessen, dass die Bewältigung der sozialen Probleme in diesem Teil der Erde so eng zusammenhängen sollte mit dem Selbstverständnis Europas und seiner Werte, ist die Auszeichnung."Detailliert führt Judith von Sternburg in derzumindest durchs erste Buch aus Dangarembgas Roman-Trilogie über Tambudzai, ein Mädchen, das im Rhodesien der Siebziger aufwächst und erwachsen wird. Dangarembga schildert die "bittere Realität" ihres Heimatlandes, in dem "die Autorin im vergangenen Jahr während einer Protestaktion in Hararewurde. Dafür brauchte es nicht viel in einem Land, das sich auch nach dem Sturz des Diktators Mugabe 2017 und unter der zunächst mit großen Hoffnungen gewählten Regierung von Emmerson Mnangagwa aus der durch Korruption, einen weiterhinund eine wirtschaftliche Dauermisere verursachten und weiterhin geprägten Krise kommt. Fotos zeigen Dangarembga vor und bei ihrer Festnahme mit einem kleinen Plakat, auf dem steht: 'Wir wollen Besseres. Reformiert unsere Institutionen'."Auch aus diesem Grund geht diese Auszeichnung "wahrlich an eine", kommentiert Christian Putsch, der Afrika-Korrrespondernt derDangarembgas Werk "thematisiert sprachlich brillant das oft verweigerte Recht auf menschenwürdiges Leben und. Vor allem aber stammt es von einer Autorin, die ihre Ansichten nicht nur mit bisweilen autobiografischen Zügen mutig niederschreibt, sondern ihren Status als international bekannte Schriftstellerin auch offensiv undeinsetzt."hat mit der Preisträgerin gesprochen Felix Stephan erklärt in der, wie Dangarembga diein Worte fasst: "Anders als ihre Eltern wächst Dangarembgas Protagonistin in Freiheit auf. Die weißen Kolonisatoren sind abgezogen, theoretisch gehört das Land wieder ihr. Dass es ihr trotzdem nicht besser geht, dass der gesellschaftliche Aufstieg ausbleibt und sich die Unterdrückung eher noch verschärft, Freiheit und Bürgerrechte weiter eingeschränkt werden, stürzt eine ganze Generation in. In den ersten drei Jahren unter Mnangagwa wurden in Simbabwe mehr Oppositionelle wegen Verrats angeklagt als in der gesamten Regierungszeit Mugabes, berichten Menschenrechtsgruppen., und sie bündelt sich in Dangarembgas Romanen."Weitere Artikel: Für resümiert Marcel Inhoff den. Giorgio Fontana wirft für dieeinen Blick auf die italienische-Rezeption. In der Dante-Reihe der denkt Maria Wiesner über den Weg nach, der vonzum Kino führt. Vor 80 Jahren erschien der schreibt Daniel Damler in einem online nachgereichten Artikel aus der. Ulrich Rüdenauer erinnert in der FR anFreitod vor einigen Jahren.Besprochen werden unter anderem"60 Kilo Sonnenschein" ( NZZ ),Comic "Louis Riel" ( Tagesspiegel ),"Dein ist das Reich" ( Zeit ), der nun auch auf Deutsch vorliegende Briefwechsel zwischenund SZ ) sowie eine Neuausgabe von"Reise um meinen Garten" (FAZ).