Die staatliche Entführung des belarussischen Bloggers, der das Portalmit betrieb, ist vor allem ein Schlag gegen die entstehende Öffentlichkeit in Belarus, die vor allem eineist, schreibt Felix Ackermann in derin einem sehr informativen Hintergrundtext. Eine besondere Rolle spielte das Portal, das einige Tage vor der Verhaftung Protassewitschs geschlossen wurde. "Der französische Historiker Ernest Renan hatte einst die Nation alsbeschrieben, das in der synchronen Lektüre der Zeitung am Frühstückstisch zum Ausdruck kommt. Genau dieses Bild trifft aufin Belarus zu: Ganz unterschiedliche Angehörige der sonst stark zersplitterten Gesellschaft nutzten es zur gleichen Zeit auf ihren Mobiltelefonen, ganz gleich, ob sie am Schreibtisch, in der Metro oder auf dem Sofa sitzen." Dreizehn der-Journalisten sind laut Ackermann inzwischen in Haft.Allein mit Sanktionen wird man Lukaschenko nicht aufhalten können, meint der britische Historikerim Gespräch mit Malte Born. Autokratische Regime trifft man am besten durch, meint er: "Wenn die EU das Lukaschenko-Regime wirklich treffen will, muss sie ihren Arbeitsmarkt füröffnen. Diesen Zugang haben aktuell vor allem IT-Fachkräfte. Die EU sollte ihre Grenzen für breite Bevölkerungsschichten öffnen: Fachkräfte aus der Landwirtschaft, dem Gesundheitssektor, der Industrie. (…) Regimes brechen immer zusammen,. Lukaschenko hatte trotz des großen Drucks aus der Bevölkerung immer die Kontrolle über die Sicherheitskräfte und große Teile der wirtschaftlichen Elite. Je mehr Menschen aus den starken Wirtschaftssektoren abwandern, desto größer wird der Druck auf Lukaschenko und desto größer werden auch die, das Regime am Leben zu halten."Auch Leonid Ragozin glaubt innicht so sehr an. Viel mehr fordert er, dass die EURusslands und Belarus' tatkräftig unterstützt - etwa durch großzügige Einreise- und Aufenthaltsgenehmigungen. Viele positive Ansätze gibt es schon: "Ganze Sektoren sowohl der russischen als auch der belarussischen Zivilgesellschaft finden in dieser unruhigen Zeit: Aktivisten, Journalisten, Pädagogen, Menschenrechtler. EU-Länder sind zum Hauptstützpunkt für die führende Figuren der belarussischen Opposition und für wichtige Mitarbeiter in Nawalnys Bewegung geworden. Große russischsprachige Medien wieund Bildungseinrichtungen wie die überwiegend belarussische European University of Humanities in Vilnius operieren von denaus. Die neu gegründete Free Russian University mit Sitz in Riga ist mit russischen Spitzenleuten hochkarätig besetzt und bietet kostenlose Online-Kurse für alle an, die sich hier bewerben."Nach sieben Jahren Gesprächen hat diegestern die Verhandlungen mit der EU über den Abschluss einesabgebrochen, berichtet Johannes Ritter im. In der, einst Chefredakteur der, und zeichnet das Bild einer dysfunktionalen und arrogantenund eines gleichgültigen Publikums. Erstaunlich das Symptom, an dem er das festmacht: "Ausgerechnet die Eidgenossenschaft mit ihrem ausgebauten Gesundheitswesen beklagtpro Einwohnerin als ihre Nachbarländer Deutschland und Österreich. Doch warbloß in der Weihnachtszeit ein größeres Medienthema. Ziemlich indolent, unempfindlich gegenüber Schmerz hat die veröffentlichte Meinung die Opferals betrauert. Die sehr realen Corona-Toten gehören nicht zur Schweizer Realität."Ausgerechnetweigern sich in Hessen, Akten zu den, bei denen sich ein krasses Versagen der Behörden erwies, öffentlich zu machen - aus Rücksicht auf den Koalitionspartner CDU. Die Grünen offenbaren hier mit ihrer bloß formalen Argumentation eine "", kommentiert Ulrich Schulte in der: "Der Rechtsstaat hat gegenüber diesen Menschen. Er muss nicht nur vollständig aufklären, sondern auch das, das der NSU-Terror verursacht hat. Die Grünen in Hessen scheitern an diesem Anspruch bisher grandios."Es war ein "", dass sich diefür eine Kanzlerkandidatur entschieden haben, meint Thomas Schmid, der ihnen in derein zur Schau gestelltes "" vorwirft, das sie mit Fridays for Future verbinde: "Die Ziele sind allesamt hehr,vom Schmutz des Lebens 'normaler' Menschen: Frieden, gesunde Umwelt, Gendergerechtigkeit, sanfte Energie, Fahrradwege,, Solidarität und so weiter. Der FFF-Fehler besteht darin, zu glauben, dies alles zu fordern, sei unmittelbar und sogleich auch schon Politik. Und die Grünen trauen sich nicht, dem entschieden zu widersprechen. In dem Sinne sind sie eine Klientelpartei wie andere Parteien auch - samt dem dazugehörenden."