Szene aus Aribert Reimanns Opter "Gespenstersonate" in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn





Anlässlich der Aufführung von"Lear" in München () und seiner "Geistersonate" in Lübeck ( nmz ), denkt Julian Lembke in derüberin den Opern Reimanns nach. So setzte Reimann als erster Komponist des 20. Jahrhunderts Countertenöre ein: "Bemerkenswert ist, dass alle großen Counter-Partien in Reimanns Bühnenwerken zunächst nur 'Stimme' sind, derenstattfindet. Sei es Edgar in 'Lear', der Herold in 'Medea' oder die drei Dienerinnen in 'L'Invisible', ihrer physischen Ankunft gehen ätherisch hinter der Bühne schwebende Linien voraus. Edgar erlebt in der vierten Szene der Oper, die Reimann 1978 zum internationalen Durchbruch verhalf, einen. Während ihm zu Beginn des Werks nur eine kurze, wenig charakteristische Replik zugewiesen ist, entwickelt sich sein Rolle erst als er, vom Bruder verraten und vom Vater verstoßen, teils vorgetäuschtem Wahnsinn verfällt. Im Laufe einer außerhalb des Bühnenraums beginnenden Vokalise muss er dieund Persönlichkeit erst ausprobieren."Weitere Artikel: Jan Brachmann berichtet in dervon denin Salzburg, in der berichtet Judith von Sternburg, beide noch ganz hingerissen vonund. In der stellt Christian Rakow ein Pilotprojekt der Bundeskulturstiftung vor, die die Klimabilanz von Kulturinstitutionen untersuchte, und setzt ungeduldig nach: "Wird aus der Erkenntnis- eine Willensbildung folgen? Will man sich in den Produktionsabläufen womöglich, um die ökologische Last zu minimieren? Die globalen Klimafragen dulden."Besprochen werdenVertonung von Paul Claudels Drama "Der seidene Schuh" für die Pariser Oper (), der Film "Das Waldhaus" des Theaters Osnabrück, inszeniert von) undInszenierung von Molieres "Tartuffe" am Deutschen Theater (