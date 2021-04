Der Ex-Polizistist für die Tötung vonverurteilt worden. Aber damit ist der "noch lange nicht tot", schreibt die Kabarettistin und Juristin, Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln, im: "Bei weißen Polizist*innen in den Vereinigten Staaten ist der Glaube an die eigengegenüber schwarzen Mitbürger*innen leider tief verwurzelt. Zum Vergleich:, die das Kapitol stürmen, werden auf eine verstörend selbstverständliche Weise mit Samthandschuhen angefasst. Eine, die nicht von ungefähr kommt. Die Strukturen der rassistischen Polizeibrutalität in den USA, die längst auch im Norden grassieren, gehen auf die einst in den Südstaaten tätigen Sklavenpatrouillen zurück. Wer als Nicht-Weißer ins Visier einer Streife gerät, wird grundsätzlich wie ein Krimineller behandelt."Die in den USA lebende afroamerikanische, deutsche Juristin Johanna Soll ist in derüber das Urteil erleichtert: "Zwar betonte die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer, dass es nicht um die Verurteilung der, sondern lediglich um das Urteil in diesem Fall geht, in dem der Ex-Polizist Derek Chauvin George Floyd tötete. Aber selbstverständlich geht es in diesem Fall nicht nur um den tragischen, völlig unnötigen Tod von Georg Floyd, sondern umin den USA, die für die Gewalttäter:innen, die Polizist:innen, so oftbleibt. Entsprechend ist das Echo in den US-Leitmedien gleichlautend mit dem der linken US-Medien: Man ist erleichtert und bewertet das Urteil gegen Derek Chauvin als richtig und wichtig."