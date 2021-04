Anders als seine Zeitgenossen Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Terence Malick oder George Lucas hat esnie bis ins Film-Establishment geschafft. Unter Aficionados gelten seine um 1970 entstandenen Filme aber zu den wichtigsten Filmen aus "New Hollywood". Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben: Sein existenzialistisches Roadmovie "Two-Lane Blacktop" etwa ist "", schreibt Bert Rebhandl in der. Mit seinen zuvor entstandenen Western "The Shooting" und "Ride the Whirlwind" - beide mit- sowie "Cockfighter", einer Charles-Willeford-Verfilmung, "gehört Hellman ins". Er "vereinte alle Widersprüche des alten, des neuen und auch eines Gegen-Hollywoods mit einer Sensibilität, die an europäischen Vorbildern geschult war. Sein Lieblingsfilm war 'Paris gehört uns' von Jacques Rivette. In Richtung 'Star Wars' oder 'Der weiße Hai' hätte er."Für-Kritiker Hanns-Georg Rodek bilden Hellmans beide Nicholson-Western das eigentliche Gründungsmoment von "New Hollywood" - zu sehen gab es in "The Shooting" keinen gängigen Westernstoff, "sondern einen Kommentar zur Identitätskrise des Landes, zu." Zuhause brachte ihm das kaum Anerkennung: Hellmans "Anerkennung beruht auf der. Hier steht er an der Seite eines Sam Fuller und eines Michelangelo Antionioni."Weitere Artikel: Unter dem großen Schwung an, die kürzlich überraschend aufgelandet sind, kannTill Kadritzke ganz besonders"Ich habe sie gut gekannt" von 1965 empfehlen . Daniel Kothenschulte trauert in derum denin Los Angeles. Wilfried Hippen empfiehlt in derdie hier online abrufbaren Animationsfilme von. In der gratuliert Thomas Abeltshauserzum 75. Geburtstag. Markus Ehrenberg schreibt imeinen Nachruf auf. Einen sensationallen Auftritt als verstrahlter Hippie hatte er seinerzeit beim "Kommissar":Besprochen werden' "The United States vs. Billie Holiday" ( taz ), die Serie "Para - Wir sind King" ( Freitag ) undin der Schweiz bereits im Kino gezeigtes Langfilmdebüt "Sami, Joe und ich" ( NZZ ).