Clara Sondermann denkt fürüber dasnach: Viel zu viel Glorifizierung überall, findet sie. "Die Mauer des Schweigens ist unglaublich dicht. Dasist Konsens, die unsichtbare Reproduktionsarbeit eingeschlossen. Die meisten Gespräche, die ich mit anderen Schwangeren, Müttern und Ärztinnen geführt habe, konzentrierten sich auf die positiven Aspekte der Schwanger- und Mutterschaft. Auf die Fiktion. Das bedeutet, dass ein Großteil der überwiegend weiblichen Erfahrungwerden muss."Der Schriftsteller erinnert in einem von deraus der Wochenendausgabe online nachgereichten Artikel an den Streit zwischen den polnischen Lyrikernund. "Die Begriffeundbedeuten für Herbert etwas völlig anderes als für Milosz , den eine Obsession plagte, was die politische Teilung inanging. ... Zum unwiderruflichen Bruch kommt es aber 1968 im Haus der beiden Übersetzer John und Bogdana Carpenter in Berkeley. Nach einem fürchterlichen Trinkgelage (Milosz trank Whisky, Herbert Wein) habe Milosz ironisch gesagt, Polen möge doch die nächste sowjetische Republik werden, was seinen Freund zur Weißglut brachte. Er warf Miloszvor, kritisierte ihn dafür, dass er während des Zweiten Weltkriegs den litauischen Reisepass angenommen hatte, und machte ihm auch den Vorwurf, er habe die polnische Widerstandsarmee Armia Krajowa (Landesarmee) nie toleriert."Weitere Artikel: Lothar Müller () und Helmut Böttiger ( Dlf ) erinnern an den vor 25 Jahren verstorbenen Schriftsteller . Im gratuliert Gregor Dotzauer dem Lyriker zum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Fang den Hasen" ( ZeitOnline ),Comic "Kokoro" ( taz ),Essay "Why We Matter" ( Tagesspiegel ),"Eine Seuche in der Stadt" ( NZZ ),"Noah" ( FAS ),Comic "Aldobrando" ( Tagesspiegel ),"Klara und die Sonne" ( Dlf Kultur ) und neue Hörbücher, darunter voneingelesene Versionen von"1984" und "Farm der Tiere" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Joachim Sartorius über"schwarzmilan":"mein vater ist gewandert, auf dem Gotthardnicht & dochverlog er sich die arbeitshände..."