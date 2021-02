hat sich für die Sperrung der-App wegen einer(unser Resümee ) entschuldigt, meldet - und hat dafür sogar eine Entschuldigungskarikatur zeichnen lassen. Die App und dieKarikatur sind wieder freigeschaltet.zitiert auch einen Google-Sprecher: "Auch wir finden: Humor und Satire dürfen nicht untergehen - schon gar nicht in Deutschland." Immerhin: Anders als dienachhat sich Google nicht entschlossen, Karikaturen ganz abzuschaffen. Auffällig ist, dass die Medien die Karikatur in ihrer Berichterstattung sogibt News in Australien wieder frei", meldet heute morgen. Facebook hatte News auf seinen Seiten in Australien wegen der neuenabgeschaltet. Nun habe man einen Kompromiss gefunden. Wie genau der Kompromiss aussieht, scheint noch nicht ganz klar zu sein: Aber "die von Australien vorgeschlagenen Änderungen an den Medienregeln werden es Facebook ermöglichen,, ob Nachrichten auf der Plattform verbleiben und damit die von ihm ausgewählten Verlage zu unterstützen, sagte Campbell Brown, Facebook-Vizepräsident für globale Nachrichtenpartnerschaften, am Dienstag." Vorher war es also eine Art "Friss oder Stirb" für Facebook.Um zu verstehen, was hier auf dem Spiel steht, muss man sich die Struktur des Netzes nochmal vor Augen halten:ist die Art und Weise, wie im Internet Informationen zirkulieren. Wenn in Australien nunfür Links auf Medieninhalte bezahlen (unser Resümee ) sollen, ist das ungefähr so, als müsste manbezahlen, wenn man in der Stammkneipe über eine Information diskutieren will.weigerte sich zunächst, in Australien zu bezahlen, und steht seitdem in der gesamten Berichterstattung als der Bösewicht da,hat schon einen Deal mitgeschlossen. Und Google klopft Zeitungen mit seinem "Google News Showcase" mit Millionen Euro weich. Bei-Kommentator Carsten Knop kann man heute schon sehen, dass der Google-Schulterschluss mit den Zeitungen funktioniert: "So unternimmt Google seit Jahren umfangreiche Anstrengungen, sowohlals auchNatur, um Verlagen auf dem Weg in die Digitalisierung zu helfen. Zudem werden im Rahmen des 'Google News Showcase' ausgewählte Texte lizenziert. Auch dienimmt an diesen Programmen teil."Die erklärt den Streit zwischen den Plattform- und den Medienkonzernen mit Murdoch an der Spitze in Australien: "Medienunternehmen, darunter, eine Einheit von Rupert Murdochs Medienimperium, haben sich angesichts eines langfristigenstark bei der Regierung eingesetzt, um Tech-Firmen an den Verhandlungstisch zu zwingen ."Auf der Medienseite meldet diegar, dass die Zeitungen neben google noch einen weiteren mächtigen Verbündete grewonnen haben: "Die europäischen Presseverlegerfordern, dass in Europa ein Schlichtungsmechanismus eingerichtet wird, wie ihn Australien in einem neuen Gesetz über die Verwendung von Presseinhalten im Internet vorsieht. Man arbeite an einer Lösung, die sicherstelle, 'dassfür die Nutzung ihrer Inhalte durch marktbeherrschende Gatekeeper bezahlt werden', teilten Microsoft und die Verlegerverbände Emma, EPC, NME und ENPA mit." Das europäische Leistungsschutzrecht war also nicht genug?Mehr zum Thema über diesen Tweet in der. Der Softwarekonzern, der selbst Milliarden mit Lizenzierungen in der Cloud verdient (und diese Milliarden kommen zu einem erheblichen Teil von den Staaten, die in ihren Behörden Microsoft-Software einsetzen) hat sich mit denzusammengetan, so die: "Microsoft hat sich nachdrücklichausgesprochen und andere Regierungen aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen - sehr zum Leidwesen der Konkurrenz."Facebooks Erklärung, sich aus News zurückzuziehen warauf den Journalismus, kommentierte noch vor der jüngsten Meldung über den Kompromiss der keineswegs Facebook-freundliche Mike Masnick bei, im Gegenteil: "Nachrichten existieren ja in Australien. Medienfirmen haben ihre Websites. Die Leute können diese Websites besuchen. Die Leute, die sagen, dass Facebooks Rückzug eine 'Attacke' auf die australische Souveränität se, geben ja mehr als sie wollen zu, dass sieder News im Land sehen wollen. Ich meine: Wenn Facebook tatsächlich so ein Problem ist, sollten sie nicht alle feiern? Schließlich sagt Facebook jetzt ', wir ziehen uns ja jetzt aus dem Business zurück.'"