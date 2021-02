Chris Ofili: Crowning of a Satyr (Blue), 2021. © Chris Ofili / Victoria Miro

Ganz und gar hingerissen ist Laura Cummings imvon der monochromen Schau "The Sky Was Blue the Sea was Blue and the Boy Was Blue" in der Galerie Victoria Miro mit Werken von Paula Rego, Chris Ofili, NS Harsha oder Chantal Joffe. Aber was für eine Farbe soll das überhaupt sein? "Das Altgriechische hatte. Das Lateinische kam ihm mit seinem 'Caeruleus' näher, worauf das heutige englische Wort 'Cerulean' für Himmelblau zurückgeht. Einige keltische Sprachen unterscheiden nicht zwischen Blau und Grün, und die die Himba in Namibia nehmen es offenbar gar nicht wahr. Künstler, von denen man eigentlich eine offene Haltung erwartet, könnensein. Für Renaissance-Maler mussteUltramarin sein.ist die Farbe der Trauer, während Kandinskys blasses Blau die transzendentale Unendlichkeit des Himmels bedeutet."Weiteres:über ganz Zürich verstreuten Graffitis sind jetzt in einer Online-Hommage auf den "Sprayer von Zürich" zu sehen, freut sich Urs Bühler in der, der aber auch dringend einen Besuch in der Tiefgarage der ETH empfhiehlt, bevorder Grundsanierung zum Opfer fällt. Das Centre Pompidou hat Google erlaubt, die Bibliothèque Kandinsky zu digitalisieren und per Algorithmus mit den Klangkompositionen vonzu verbinden, berichtet Birgit Rieger im. Aber Achtung: "Ist man selbst kein Synästhet, kann einen dieses interaktive Experiment ganz schön kribbelig machen."In derweiß Verena Harzer nicht, ob sie erleichtert oder entsetzt sein soll, dass den schwarzen FotografInnen desim Whtiney Museum die erste Ausstellung gewidmet wird ( mehr hier ). Dass die Hamburger Kunsthalle mit"Selbstbildnis Florenz" von 1907 das teuerste Bild ihrer Geschichte ankauft, hält Till Briegleb in derirgendwie doch auch für ein gutes Zeichen. In dererinnert sich der Kurator Karl-Heinz Luedeking an die Documenta IV von 1968 , die Luedeking zufolge auf "jedenund allen faulen metaphysischen Zauber" verzichtete, um sich nicht als Erzieherin des Publikums aufzuspielen.Besprochen werden die die letzte vonkuratierte Ausstellung "Grief and Grievances" im New Yorker New Museum , die schwarzes Leiden zum Thema hat ( taz ), die Online-Ausstellung "Rom und Neapel im Frühjahr 2020" in der Biblioteca Hertziana , dieim Lockdown dokumentiert () und"Delirio Güero" im Kunstraum Innsbruck Standard ).