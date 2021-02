Der französische Philosophverarbeitet in seinem neuen Buch "Où suis-je?" (Wo bin ich?), erzählt Joseph Hanimann sehr angetan in der. Wie Kafkas Gregor Samsa entdecke sich der Mensch in der Krise alswieder: "Kriechbewegung nur in die nähere Umgebung, langes Verharren in der eigenen Wohnnische undim zuvor grenzenlosen Horizont individueller Mobilität. Doch seltsamerweise bringt gerade das, so Latour, eine neue Art von Freiheit mit sich. Denneines unendlichen Raums, an die uns das wissenschaftliche Weltbild seit vier Jahrhunderten gewöhnt hat, als wären alle Grenzen nur zum Durchbrechen und Überschreiten da, hätten wir zur realen Ortserfahrung alszurückgefunden." Für Hanimann ein neues Glück.Im würdigt Kenan Malik den Mut der. Aber er fragt auch: Wo waren diese Verfechter der Demokratie 2017, als die Armee dieund vertrieb? "Welchen Preis ist eine Demokratiebewegung bereit, für ein Stückchen Macht zu zahlen? Ein Kompromiss mag in einer Situation wie in Myanmar unvermeidlich sein, wo die Wahl nur zwischen einer Zusammenarbeit mit dem Militär oder einer fortgesetzten Militärherrschaft besteht. Für viele jedoch, und besonders für die Rohingya, ist der Unterschied zwischen beiden schwer zu erkennen. Das Versäumnis, die Rohingya zu verteidigen, hat die Bewegung für Demokratie. Es kann keine Form von Demokratie oder Freiheit geben, die auf Kosten der Schwächsten oder Verachtetsten in einer Gesellschaft erkauft wird. Das gilt nicht nur für die Rohingya in Myanmar, sondern auch für, für, fürin Südafrika, für Migrantenin Europa."In dererklärt, Bundestagspräsident a.D., warum ernur in Maßen erträgt. Den Rechten solle man den Begriff der Nation nicht überlassen, schreibt er, und linke Identitätspolitik sei in der Gefahr, "nicht akzeptieren zu können, dass nicht nur Minderheiten, sondern auch Mehrheiten berechtigte kulturelle Ansprüche haben und dieseoder reaktionär oder gar als rassistisch denunziert werden sollten."