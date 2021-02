Rithika Merchant, Apparition, 2020. Galerie Tarq





kann man derzeit - zumindest online - beim jährlichen Mumbai Art Weekend bewundern, empfiehlt in derNatalie Mayroth. "Nach dieser Zeit wieder zu öffnen, darauf haben viele gewartet. Für [die Galeristin Ranjana] Steinruecke darf das ruhig langsam geschehen. Die Begrüßungen waren herzlich, doch auf Distanz. ... Besonders aktiv ist die('Dialog'), die in den vergangenen Monaten online zahlreiche Gesprächsrunden initiiert hat und deren aktuelle Ausstellung ebenfalls online zu sehen ist. Sie zeigt die zweite Einzelausstellung von, 'Geburt einer neuen Welt'. Die Serie von Aquarellen und Collagen wirkt in den alten Mauern des Ausstellungsraums stärker als vor einem Computerbildschirm. Merchant, die in Mumbai aufwuchs, arbeitet bereits mit dem Modehaus Chloé zusammen. In ihren Bildern, die sich mit derbeschäftigt, sucht sie nach Antworten in den Sternen. Dafür greift sie Figuren und Symbole auf, die an die ägyptische Mythologie, aber auch an hinduistische Gottheiten erinnern."Weitere Artikel: Gunda Bartels besucht für dendie Künstlerinin ihrem Berliner Atelier.schenkt einem überraschten Metropolitan Museum in New York einiger seiner frühen Werke, meldet Marcus Woeller in der. Rüdiger Schaper unterhält sich für denmitüber den Kunstbetrieb nach Corona. In dererklären Sabine Böhme und Helmut Zander, warum, Ausgräber des Ischtar-Tores, mit seinem Plan scheiterte, das Pergamon Museum auch als Tempel zu nutzen.