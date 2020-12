Der Journalist und Analytikerist gestorben. Der ehemalige 68er, der der K-Gruppen-Dogmatik fern blieb, machte sich vor allem als sturmumtoster-Kommentator einen Namen. Manfred Kriener schreibt einen liebevollen Nachruf in derund erinnert daran, dass Klaus schon am, sechs Tage vor dem Rest der Welt bemerkte, dasswar - Hartung schloss das aus der Grenzöffnung zwischen DDR und CSSR und CSSR und Bundesrepublik: "Hartung schrieb: 'Man stelle sich vor, ein Traum geht in Erfüllung, und keiner merkt es so richtig: Die Mauer ist gefallen. Seit Freitagnacht kann sich ein DDR-Bürger aus Karl-Marx-Stadt in seinen Trabi setzen und nach München fahren. Einen Personalausweis und Sprit - mehr braucht er nicht. Seit Freitagnacht wird, mit Beton, Stacheldraht, Flutlicht und Patrouille.' Hartungs Klarblick wurde erst viele Jahre später von dem Historikergewürdigt, der ihm bescheinigte, als 'einer der wenigen' die Bedeutung der Grenzmaßnahmen erkannt zu haben." In schreibt Matthias Geis zum Tod Hartungs., Gründer des "European Center for Constitutional and Human Rights" (ECCHR) setzt sich beinochmal fürein, dem bei Auslieferung einer Haftstrafe von 175 Jahren droht, und er hofft auf die Symbolkraft des Falls: "Seit sich(jüngst in einem Tweet : 'Mr. President, if you grant only one act of clemency during your time in office, please: free Julian Assange. You alone can save his life.') und vieleaus der ganzen Welt für Assange einsetzen, haben immerhin auch einige Medienvertreter*innen und Journalist*innen, etwaim hier ), realisiert, dass es weniger um die Person von Julian Assange als vielmehrgeht. In Frage steht das Prinzip der Pressefreiheit und das Prinzip, als Journalist und Autor, wenn auch in unkonventionellen neuen Medien, Informationen zu empfangen und weiterzuverarbeiten."