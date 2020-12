Leyla Sophie Gleissner erinnert aufan die türkische Dichterin, die sich 1982 nach dem Verlesen eines ihres Gedichte aus antirassistischem Protest in Hamburg auf offener Straße umbrachte. Mit "Mein Name ist Ausländer" sind ihre Arbeiten nun erstmals in einer eigenständigen, um biografisches Material ergänzten Publikation veröffentlicht worden. Der Titel des Bandes ist Programm: Ertan "lehrt, dassheißt, in gewisser Weise nicht existieren zu dürfen - zumindest nicht schreibend. Denn für das Schreiben braucht es, anders als häufig angenommen,. Es braucht jemanden, an die man sich adressiert, eine, mit der man sich beim Schreiben unterhält und die zuhört. Das kann ein einzelnes Paar Ohren sein, oder, wenn man Glück hat, gleich eine ganze Gesellschaft."Bereits im Juli istgestorben, die sich bewusst klein schrieb, 1928 in Berlin geboren wurde, mit ihren Eltern 1933 vor den Nazis floh und später dann denkräftig Anschubhilfe verpasste. Das Vergessenwerden habe diese ewige Außenseiterin und Wiederentdeckte schon hinter sich, schreibt Benno Schirrmeister in der, der sich an Kinnladen nach unten klappende Rezitationen erinnert, mit ", wie Sinnsprüche, komplex verwoben in ein großes epigrammatisches Reticulum, das wuchert, wie improvisiert, neue Knospen bildet, unerwartet, nach überall hin offen, wie das Universum, in Versen, deren Rhythmus die Instrumente sanft berührt und vorandrängt, undund zum Klingen zwingt."Außerdem: Marie Schmidt liest für diedie neue Ausgabe der Zeitrschrift, die der Feuilletonistin gewidmet ist. In derwirft Tilman Krause vorab einen Blick aufs literarische Jahr 2021, das gleich vier Jubilare aufweist:(150. Geburtstag und 70. Todestag),(200. Geburtstag),(200. Geburtstag) und(150. Geburtstag).Besprochen werden unter anderem"Kosovos Töchter" ( taz ),undScience-Fiction-Comic "Little Bird" ( Tagesspiegel ),"Die Tsantsa-Memoiren" ( FR ) undBiografie über).