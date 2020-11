Nachdem S.Fischer angekündigt hatte, keine Bücher vonmehr zu veröffentlichen, ist die Schriftstellerin nun im Heine-Verlaguntergekommen. "", schlussfolgert daraus Dirk Knipphals in der. Und auch, "dass nun auf einer womöglich sinnvollen, auf jeden Falldiskutiert werden kann. Es geht eben keineswegs um Zensur und auch nicht um Cancel-Kultur, sondern letzten Endes um verlegerische Richtungsentscheidungen." Froh ist Knipphals auch, dass jetzt alles wieder in zwei Körbchen sortiert ist: "Nun aber kann man sich als Leser*in entscheiden: Öffnung bei Fischer, Ressentiments gegen Offenheit bei Hoffmann und Campe."Auch für Gerrit Bartels im stellt sich die Sache nun endgültig als "typischer Geschäftsvorgang in der Verlagsbranche" dar. ", aber für Monika Maron ist es gut ausgegangen", schließt Judith von Sternburg ihre Meldung in der. Auch für Cornelia Geißler in der ist es nun "an der Zeit, wieder über Texte zu sprechen."Und Hoffmann und Campe? Zielt der Verlag unter Tim Jung, der dort vor einem Jahr auf Birgit Schmitz folgte, auf einen Richtungswechsel oder eine Pluralisierung des Programms? Das fragt sich Felix Stephan in der. Immerhin unterfüttert Jung die Verlagsentscheidung mit. "Dass es ihm um eine 'lebendige Demokratie' geht, möchte man ihm gerne glauben. Dass aber ausgerechnet der jüdische Republikaner Heinrich Heine in Anschlag gebracht wird, der viele Jahre im Pariser Exil gelebt hat, um Marons Platz innerhalb der bürgerlichen Öffentlichkeit zu wahren, ist durchaus auch."Weitere Artikel: Der Schriftsteller erklärt im-Essay, wieihm der Literaturbetrieb, in den er vor einigen Jahren langsam vordrang, vorkam und welcher Gegenwind ihm dabei,sichtbarer zu machen, auch heute entgegenschlägt. Der Schriftsteller schreibt in dervon seinem Weg zum ersten Roman. Besprochen werden unter anderemNeuübersetzung von Ann Petrys "The Street" ( ZeitOnline ),"Dicht" ( Berliner Zeitung ), die Comicanthologie "Sie wollen uns erzählen", die-Songs ins Bild setzt ( Berliner Zeitung ),"Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" () und' Biografie über die Tänzerin Lola Montez ().