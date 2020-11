Szene aus "Die Passagierin" in Graz. Foto: © Werner Kmetitsch





Gerade noch vor dem erneuten Lockdown konnte dieder bereits für März geplante Inszenierung Nadja Loschkys von Mieczysław Weinbergs Oper "Die Passagierin" aufführen, berichtet Reinhard Kager, der dabei war, in der. Sie spielt auf einem Passagierdampfer in den 60ern auf dem Weg nach Brasilien, zu dessen Passagieren eine ehemalige KZ-Aufseherin gehören und eine der damaligen Häftlinge, so Kager, der nicht nur diese Aufführung, sondern auch das Programm der Grazer Operlobt: "Seit Beginn der Intendanz der Schweizerinim Jahr 2015 widmet sich das Haus kontinuierlich dem- mit dem Erfolg durchweg hohen Auslastungszahlen. Hinter diesem Erfolg steckt ein schlüssiges dramaturgisches Konzept. Lässt man die Raritäten in den Grazer Spielplänen der letzten Jahre Revue passieren, so fällt auf, dass es meist, Entrechteten, Verfolgten waren, die darin thematisiert werden - ob in'Der ferne Klang' (2015) oder in'Die griechische Passion' (2016), ob in'Der Zwerg' und'Il prigioniero' (2017) oder in'Die Königskinder' (2019)."Schaubühnen-Leiterhat im Interview mitvorgeschlagen, die Theater überzu halten, um dafür den ganzen Sommer über zu spielen: "Man müsse der Kulturpolitik auf Landes- und auch auf Bundesebene klarmachen, dass 'dieses 'On and Off' die, dass es Arbeitsbeziehungen unnötig belastet'. Es sei auch, wenn man Stücke und Premieren plant, diese dann nicht rausbringen kann. Im Moment komme man zwar aufgrund des Kurzarbeitergeldes finanziell noch hin. 'Schwierig wird es dann, wenn die akute Pandemie vorbei ist, wir aber mit dendieser Jahrhundertkatastrophe zu tun haben, nämlich mit leeren öffentlichen Haushalten.'", Intendant des Staatstheaters Cottbus, lehnt Ostermeiers Vorschlag im Gespräch mitab: "Ich habe da eine ganz andere Haltung, weil ich finde, Theater sollten immer versuchen, daszu machen. Und das ist ja in diesem Fall: Nähe in der Distanz herzustellen, also Theater oder große Opern auch unter Coronabedingungen auf die Bühne zu bringen."Weiteres: In der berichtet Sabine Leucht von den"Wunder" und "Theater der Dinge" in München und Berlin. Auf erzählt Lili Hering wie daswährend desam Montagabend zur Zufluchtsstätte für die Wiener wurde. Bernd Noack besucht für dieden Wiener Schauspieler, der demnächst im ZDF-Film "Die Wannseekonferenz" Heydrich spielen wirdBesprochen werden eine "" an der Semperoper in Dresden ( nmz ) und ein "" in Leipzig ( nmz ).