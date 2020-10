Pierre Soulage, Peinture acrylique sur toile, 2019. Bild: Pierre Soulages





Der französische Künstlerwird an Heiligabend 100 Jahre alt. Zeit für eine schöne große Retrospektive, die ihm das Museum Frieder Burda in Baden-Baden ausrichtet. Abstrakte Bilder,, erklärt-Kritikerin Katinka Fischer, bis die ganze Leinwand unter der mit Bürsten, Stöcken und Lederriemen bearbeiteten Farbe verschwindet. "'Outrenoir', jenseits des Schwarz also, nennt er diese harmonisch. Mit ihr verliert das Schwarz, das so oft als Sinnbild etwa für Trauer oder Nacht herhalten muss und negativ konnotierter Teil ungezählter Redewendungen ist, seinen hohen Symbolwert. Außerdem ist es in diesem Fall mehr als nur ein Pigment. So erzeugen die sich mit Lichteinfall und Betrachterstandpunkt verändernden Reflexewie auf altmeisterlichen Gemälden, die auf diese Weise aber nicht nur die Illusion von Raum herstellen, sondern ihn tatsächlich erfahrbar machen. Auch. Aus tiefster Schwärze holt Soulages den Regenbogen hervor und kehrt damit das Naturgesetz um, das besagt, dass sichdie Spektralfarben addieren."In derhat Heribert Prantl Verständnis dafür, dass derin diesem Jahr auf die Ausstellung seinerverzichtet. Nicht weil einer der drei schwarz ist, sondern weil der Ulmer Künstlerihn 1923 so "grandios hässlich" geschnitzt hat: "Wer ihn betrachtet, versteht, dass Menschen sich verhöhnt fühlen: Er entspricht, er ist ein Zerrbild - er hat eine unförmige Gestalt, wulstige Lippen, eine Art Narrenkappe aus Federn auf dem Kopf, um den Fuß einen Goldreif; die Figur hat". Auch diefindet Prantl unangemessen und sein Lendentuch obskur: "Die Hüllen verhüllen die Beschneidung. Die Bilder verbergen, dass der Christus der Christenist."Das Künstlerkollektiv "" hat nach eigenen Angaben die "Capri Batterie", ein Multiple vonaus dem Jahr 1985, aus einer Ausstellung in Oberhausenund ineinem ethnologischen Museum übergeben, meldet Catrin Lorch in der. Es sei ein "symbolischerin die ehemalige deutsche Kolonie", behauptet die Gruppe. Aber stimmt das wirklich? Silke Hohmann hat in ihre Zweifel . Abgesehen findet sie die ganze Aktion ziemlich: "'Nächstes Jahr wird Beuys hundert Jahre alt. Doch was hat uns derheute noch zu sagen?', heißt es im Bekenner-Schreiben. 'Wir haben Beuys unbürokratisch nach Afrika überführt - als soziale Plastik, die den Namen verdient.' Beuys' poetische Zitronenskulptur in Geiselhaft für die Kolonialverbrechen zu nehmen und ihn nebenbei Nazi zu nennen, ist schon ziemlich bescheuert. Denn was sagt man zum Beispiel zum, der das Werk entgegen genommen haben soll? 'Hier ein Werk eines bedeutenden deutschen Künstlers, den wir für einen Nazi-Opa halten?'"Auch Katharina J. Cichosch kann sich in dermit der Aktion - ob sie nun wirklich stattgefunden hat oder nicht - nicht anfreunden : ", denen man die 'Capri-Batterie' (oder eine gute Imitation davon) überreicht, werden in jeder Lesart." In der findet Hanno Hauenstein das ganze "an Selbstgerechtigkeit undschwer zu übertreffen".Hier das "Bekennervideo" der Hauptschule:Weitere Artikel: Mehrere Museumsleiter der Staatlichen Museen zu Berlin haben nach dem Anschalg auf die Museumsinsel, den Generaldirektor der Staatlichen Museen, eingereicht, meldet die. Grund: das Fehlen vonin den Museen, für das Eissenhauer verantwortlich sei. Bei empfiehlt Cornelius Stiegemann den "Plastic Bag Store" der Künstlerinauf dem Times Square in New York.Besprochen werden zwei Ausstellungen zum Werk des Künstlers, im Kunsthaus und im Künstlerhaus in Graz ( Standard ), die Ausstellung ": Archäologie des Unsichtbaren" in der Kunsthalle Wilhelmshaven taz ), die Ausstellung "Into Space" mit Werken vonundim Berliner Haus am Waldsee Berliner Zeitung ), die neue Dauerausstellung des Landesmuseums Berlinischen Galerie ( Berliner Zeitung ) und eine Ausstellung des British Museum in London über(Gina Thomas empfiehlt in derauch das "reichhaltige Internetangebot" zur Ausstellung).