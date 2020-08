Eva Behrendt unterhält sich für dasmit dem chinesischen Autorüber dessen Stück "Die Kurze Chronik des zukünftigen China" , das Yan schon 2015 geschrieben hat. Jetzt wurde es von John Birke ins Deutsche übersetzt. Aktuell sei es immer noch, meint Pat To Yan: "Von den vier globalen Supermächten, den USA, China, Russland und der EU, würde ich sagen, istals der Rest. Ganz einfach, weil Ethik bei ihren politischen Entscheidungen immer noch eine gewisse Rolle zu spielen scheint. Das ist bei allen anderen nicht der Fall: Russland unter Putin ist autoritär, die USA sind instabil, was sich daran zeigt, dass die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt haben. Und wir sollten nicht vergessen, dass China einenin der Provinz Xianchi begeht; ich habe ständig ein schlechtes Gewissen, weil wir nichts dagegen tun können. 'Posthuman Condition' handelt davon. Dennoch hoffe ich, dass sich am Ende nicht eine Nation, sondern eine, die nach ethischen Standards arbeitet, als überlegen erweist." Pat To Yans "Kurze Chronik des künftigen China" wird demnächst in Saarbrücken und Lübeck inszeniert.Warum wurde trotz erster Beschwerden schonden Hinweisen aufnicht nachgegangen, fragt Wiebke Hüster in der. Sie wittertzugunsten der Ossis, der Leiter Ralf Stabel und Gregor Seyffert, doch "schriftliche und fernmündliche Anfragen dazu lässt die zuständigeseit Wochen", kritisiert sie. Es habe an der Schule einen inneren Kreis von fünf bevorzugten Personen gegeben, um deren Bedürfnisse herum die Stundenpläne gebaut wurden. "Wer mitmachte, hatte eine Reihe von Vorteilen. Wer den Mund hielt, hatte es leicht, wer den Mund aufmachte, lief Gefahr, gehen zu müssen." Und selbstdeutet Hüster an: "Dass backstage in der Tanzwelt Sexpartys stattfinden und Besetzungslisten in der Horizontalen geschrieben werden, das hört man aus einigen Compagnien ab und zu. Darüber öffentlich sprechen möchte niemand."Weitere Artikel: Diesind erneut Theater des Jahres, meldet der. Rüdiger Schaper unterhält sich für denmit dem Ex-Leiter der Kammerspiele,, über Corona-Spielpläne, Stadionpläne und die Volksbühne.Besprochen werden"Der Kaiser von Kalifornien" an der Volksbühne Berlin ( nachtkritik ), Aufführungen von"Die Legende vom heiligen Trinker" mit dem Wandertheater Ton & Kirschen in der Ufa-Fabrik und im Jagdschloss Grunewald in Berlin ( Berliner Zeitung ), ein konzertanter Opernabend mit Tschaikowsky-Arien undin Salzburg ("Schon ihr erster Auftritt ist", seufzt Helmut Mauró in der SZ ) und eine Reihe konzertanter Opernaufführungen in der).