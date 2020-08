Inna Hartwich erinnert in derdaran, mit welchem Hohn und welchem Zynismus der Kreml von Anfang an den Oppositionspolitikerbelegte und weiß: " Wie kaum ein anderer Oppositioneller mobilisiert er Anhänger*innen im ganzen Land. Seit 2017, als Vorbereitung auf die Präsidentschaftswahl 2018, hat er ein immer größer werdendes Netzwerk von enthusiastischen Mitarbeiter*innen in vielen Regionen aufgebaut. Allein das macht ihn in den Augen der Mächtigen gefährlich. Noch mehr aber ist es das sogenannte kluge Wählen, eine Strategie Nawalnys, um der Regierungspartei Einiges Russland die Stimmen zu nehmen."In der befragt Sonja Zekri den Osteuropa-Historikerzu den Protesten in, die Präsident Lukaschenko seiner Ansicht auch deshalb nicht niederschlagen kann, weil er so geeint auftritt und so viel Rückhalt in der Bevölkerung genießt: "Dem Protest des Volkes steht ein Diktator gegenüber, der in seinem martialischen Auftreten -! - und mit seinen Machtressourcen eher an einenerinnert. Anders etwa als bei dem polnischen General Jaruzelski, der 1989 nicht nur Staatschef, sondern auch Vorsitzender der Vereinigten Arbeiterpartei war und damit sozialen Rückhalt hatte, stützt sich Lukaschenko nur auf die. Dass sich die Revolution als so grundsätzlicher Konflikt zwischen Macht und Volk darstellt, verleiht den Protesten Legitimation, macht aber eine Lösung so schwierig. Es bräuchte entweder eine Flügelbildung, sodass die Kompromissbereiten auf beiden Seiten verhandeln könnten, oder anerkannte Institutionen. Die Kirche könnte ein solcher Vermittler sein, aber die Orthodoxie in Belarus ist dazu weniger in der Lage als etwa die Katholische Kirche 1989 in Polen."Zekri würdigt auch die Nobelpreisträgerin, die literarische Stimme des Aufbegehrens in Belarus, und auch in der erklärt Barbara Oertel ihre Verehrung für die beharrlich sanftmütige Kämpferin: "Eine Frau steht etwas abseits von dem Tross, der Alexijewitsch begleitet. In der Hand hält sie ein Schild. '' steht darauf in großen Lettern. Vielleicht ist das die zutreffendste Beschreibung dessen, was Swetlana Alexijewitsch für viele Menschen in Belarus ist: das Gewissen einer Nation, die sich dieser Tage wieder einmal neu erfindet. ', mit der Kraft unserer Überzeugungen', sagt Alexijewitsch noch. Zumindest diesen Sieg haben sie und ihre Mitstreiter*innen bereits errungen."