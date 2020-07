Die Umwidmung derin eine Moschee ist keine religiöse, sondern eine reinTat Erdogans und offenbart eher seine Schwäche, meint der Islamwissenschaftlerim Gespräch mit Eren Güvercin in dessen Blog: "Seine Partei hat sich nach dem Austritt der unabhängigen Köpfe wie Davutoglu, Gül und Babacan zu einerentwickelt. Paradoxerweise kontrollierte die AKP niemals das religiöse Feld. Der religiöse Arm der AKP wurde jahrelang von dergeprägt, die Erdogan aber hintergangen haben. Das hat ihngemacht. Es gelang ihm nicht, die Gesellschaft zu 'islamisieren', außer in einigen eher marginalen Punkten. Sein einziges religiöses Instrument ist die Religionsbehörde, eine staatliche Bürokratie, die nicht in der Lage ist,zu mobilisieren oder eine religiöse spirituelle Wiederbelebung zu fördern.""Das war schon ein seltsames Bild. Ein Prediger, der sich während seiner Ansprache, als Vertreter einer Religion des Friedens?", wundert sich Thomas Avenarius in derangesichts der Wiedereröffnungszeremonie für diein Istanbul als Moschee und überlegt, was füres gegeben hätte, wäre etwas vergleichbares während einer christlichen Messe geschehen. Auch die Predigt war nicht ohne: "Bei der Zeremonie, bei der die türkische Staatsführung anwesend war und der Präsident aus dem Koran rezitierte, hielt Freitagsprediger Ali Erbaș als Chef der türkischen Religionsbehörde mit Hintersinn einen Säbel in der Hand: Er begründete es mit einer Tradition aus der. Bei all dem, und vor allem bei demder Predigt, blieben muslimische Vordenker. Das Geschichtsbild dieser Predigt jedenfalls hat mit einem Islam des 21. Jahrhunderts nichts zu tun - außer vielleicht, man nähme unfairerweise den Islam desals Islam des neuen Jahrhunderts an."Tja, im Westen stürzt man, im Osten hat man keine Scheu vor der eigenen notiert Konrad Paul Liessmann in der. WährendSultan Mehmed II. feiert und damit "einen deutlichen Kontrapunkt zum[setzt], der die Rückgabe von gewaltsam annektierten Kulturgütern fordert:auf ihr bedeutendstes und schönstes Gotteshaus existieren nicht einmal theoretisch", wäre im Westen "ein stolzes Bekenntnis zum wagemutigen genuesischen Seefahrer mittlerweile undenkbar. Dass dieser nicht nur für den Beginn eines brutalen Kolonialismus, sondern auch für jenensteht, der noch die mit viel Pathos gestarteten Mars-Missionen unserer Tage auszeichnet, muss verschämt ausgeblendet werden."Die Christenheit kann die Rückwidmung der Hagia Sophia schon aushalten, meint Thomas Schmid in derachselzuckend. Schließlich werden auch bei unsoder umgewidmet. "Allein im Bistum Aachen, das zu den katholischen Stammlanden Deutschlands gehört, wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten fast 30 Kirchen ihrer religiösen Bestimmung entzogen. ... Christen mag das schmerzen. Aber es ist nun einmal so: Die abnehmende religiöse Bindung von Deutschen, die allenfalls noch formell Christen sind, befördert den Kirchenschwund in Deutschland. Nicht die Muslime, sondernsind dafür verantwortlich."Die radikalere- und zwar sowohl die Betonlinke um dieals auch gewichtige Stimmen der "" um- gehörten zu den frühesten schreibt Krsto Lazarević in der. Besonders interessant ist der kleine Hopsvom einen zum andern Ende des: "Jürgen Elsässer gehörte in den neunziger Jahre zu jenen radikalen Linken, die sich auf die Seitestellten und behaupteten, dass es sich bei vielen Bosniaken, also den Opfern des Genozids von Srebrenica, um Islamisten gehandelt habe. Elsässer radikalisierte seine Positionen schrittweise. Schrieb er noch 2002 in der, dass es wahrscheinlich 2.000 bis 3.000 Tote in Srebrenica gegeben habe, reduzierte er seine Einschätzung 2003 imauf 1.500 Opfer. In derschrieb er bereits 2004 vom 'Srebrenica-Mythos'. Je offenkundiger das Ausmaß der Massaker wurde, umso mehr bagatellisierte Elsässer den Massenmord. Solche Texte verfasste er damals, das am Kiosk erhältlich war. Bei seiner Reise von der radikalen Linken zur extremen Rechten blieb Elsässer seinen Positionen zu den Jugoslawien-Kriegen treu..."Anne Applebaum bespricht im Atlantic Buch "Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West", in dem die ehemalige-Korrespondentin die Rollein Dresden nach dem Mauerfall näher beleuchtet. "Gerade weil die Stadt im Hinterland lag und damit für andere Geheimdienste uninteressant schien, organisierten KGB und Stasi in Dresden Treffen mit einigen der, die sie im Westen und in der ganzen Welt unterstützten. Ein ehemaliges Mitglied der...erzählt Belton, dass eine ihrer berüchtigtsten späten Aktionen mit Hilfe des KGB und der Stasi in Dresden geplant wurde. Ende November 1989 starb, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, nachdem eine Bombe sein Auto getroffen hatte. Herrhausen war zu dieser Zeit ein enger Berater der deutschen Regierung in Fragen der Ökonomie der Wiedervereinigung und ein Befürworter einer stärker integrierten europäischen Wirtschaft."In Deutschland wird generell zu wenig getan gegen, meint im Interview mit der, Direktor der Jüdischen Gemeinden in Hessen: "Es reicht nicht, dass man an Gedenktagen. Man hat oft das Gefühl, dass das Wallungen sind, die als politisches Pflichtprogramm absolviert werden und in dem Moment vergessen sind, in dem die Gedenkveranstaltung vorbei ist. ... Es muss beleuchtet werden,damals gewirkt haben und wie sich ähnliche Mechanismen auch in anderen weltweiten Konflikten zeigen. Damit kann man auch die Brücke zuschlagen, die vielleicht eine andere Ansprache brauchen, indem ihre eigene Lebenserfahrung mit eingebracht wird."Und, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, fordert - ebenfalls in der- bessere Polizeiarbeit bei der Aufdeckung: "Noch begnügt man sich damit, von Einzelfällen zu sprechen. Hier ein Versager, da ein 'echter' Nazi, hier ein paar antisemitische Spinner, die lustige Verschwörungstheorien basteln. Allen gemein ist ihr Rassismus und die Vorstellung, dass die Juden den großen, bösen Plan haben. Wennsich nicht wiederholen sollen, wird es Zeit, nicht mehr die Augen davor zu verschließen,gespannt sind, die langsam die Gesellschaft und die Behörden zu vergiften drohen."