In, Oregon, drohen die Proteste gegen Donald Trump die Bewegung. Dagegen regt sich jetzt Protest in der schwarzen Community, berichtet Chris McGreal in einer Reportage für den. Dabei erfährt man recht überraschend, dass Portland eine der weißesten Städte in den USA überhaupt ist. "Der Präsident der Portland-Zweigstelle der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), ED Mondainé, warnte davor, dass die Black Lives Matter-Bewegung in der Stadt von 'benutzt wird. Er sagte, die Konfrontationen mit den vom Präsidenten entsandten Bundesbeamten seien kaum mehr als ein 'Spektakel und eine Ablenkung, die nichts mit der Sache für die Gleichberechtigung der Schwarzen zu tun habe'. Mondainé warf Gruppen junger Weißer an vorderster Front der Konfrontation mit den Bundesbeamten vor, sie seien Trumps Köder aufgesessen und hätten die Kampagne gegen Rassenungerechtigkeit dazu benutzt, einen Kampf zu provozieren, um andere Agendas, wie zum Beispiel den, zu verfolgen. 'Die Kinder der Privilegierten tanzen auf den Bühnen derer, die ihr Leben für diese Bewegung gegeben haben', sagte er dem."Carolin Görzig von der Forschungsgruppe "Wie 'Terroristen' lernen" am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle entwickelt auf der Gegenwart-Seite derein Generationenmodell für die. Einer anarchistische Welle (1880er bis 1920er-Jahre), seien eine antikoloniale Welle (1920er-1960er), die Welle der Neuen Linken (1960er-1990er) und die gegenwärtige religiöse Welle gefolgt. Nun ist diedran: "Wenn die fünfte Welle eine Reaktion auf Globalisierung als aktueller Ausdruck der dominierenden Weltordnung ist, könnte ihre Antwort im Rückzug auf das Lokale liegen. Das Erstarkenist ein Trend, der sich mit dem Aufstieg von Populisten wie Victor Orbán und Donald Trump bereits abzeichnete und sich in den jüngsten Attentaten von Christchurch, Halle und Hanau bestätigt."Der Basketballspielermöchte die Berliner U-Bahn-Stationumbenennen, weil der Roman von Harriet Beecher Stowe, aus dem sich der Name der Station und der Siedlung herleiten,und darum für Schwarze beleidigend. Es wird ihm wohl nicht gelingen, vermutet Paul Ingendaay in der, aber "seine Aktion ist dennoch nicht sinnlos gewesen". Denn der Roman Stowes war zwar ein mächtiges Pamphlet gegen Sklaverei, aber dennoch tatsächlich rassistisch, wie Ingendaay aus einer neuen Lektüre lernt: "Es mag den Fans des Buches, die Klischees des sentimentalen Romans einer Autorin anzulasten, die ja gegen die Sklaverei kämpfte, aber eben darum geht es: Der zeittypische Rassismus des Buches gehörtzu seiner Konzeption und funktioniert unabhängig von seiner sozialreformerischen Absicht."