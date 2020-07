In derversucht Samuel Schirmbeck, der zehn Jahre als-Korrespondent in Nordafrika gearbeitet hat, psychologisch zu erklären, warum an den jüngsten Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt oftbeteiligt waren: Sie betrachten den öffentlichen Raum als, das die Ungläubigen beherrschen. Zwar tun sie all die verbotenen Dinge, die etwa auf dem Opernplatz geschehen - küssen, flirten, Bier trinken - gern selbst, aber eigentlich ist es ihnen ja verboten: "Die Nicht-Muslime der 'ACAB'-Gemeinde (All Cops Are Bastards), die, haben von diesem zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krieg im Innern junger Muslime keine Ahnung. ... Deshalb verdiente es dieser Migrationshintergrund,gerückt und sein ambivalentes, oft feindseliges Verhältnis zu den westlichen Werten analysiert zu werden - gerade weil diein Algier und anderswo für die Verwirklichung solcher Werte im Rahmen der islamischen Zivilisationgeht."In dem ganzen Streit umlinks und rechts geht es vor allem um eins: Macht, meint Lukas Hermsmeier auf. Die Angst vor Machtverlust sieht er vor allem bei denen, die vor der Einschränkung der Meinungsfreiheitwarnen. "Die Positionen in dieser Debatte scheinen verhärtet. Für eine Annäherung müsste man sich wohl von der Idee verabschieden, dass es so etwas wie eine feste Ordnung für den Diskurs geben kann. Sicherheit und Freiheit sind viel zu fluide und subjektive Konzepte, um als statische Gegenpole zu funktionieren. Entscheidender wäre es, sich mit denzu beschäftigen, strukturell und von Fall zu Fall. Für eine Redakteurin, die alsnicht nur gegen Beleidigungen auf Twitter kämpft, sondern auch dafür, dass ihre Grundrechte vom Staat akzeptiert werden, ist die Debatte von Anfang an unfreier als etwa für einen, der in renommierten Magazinen publiziert."Der amerikanische Journalist Matt Taibbi sieht das in seinem Blog ganz anders: "Einst versuchten, gesetzlich zu regeln, was invor sich ging; jetzt ist es die Linke, die von sexuellen Kodizillen besessen ist, nicht nur für das Schlafzimmer, sondern für alles.gerieten von Zeit zu Zeit in die Schlagzeilen, wenn sie gegen alles von 'Die letzte Versuchung Christi' bis hin zu 'Fuck the Police' kämpften, obwohl wir über die Idee lachten, dassPolizisten buchstäblich unsicher mache. Man verstand, dass ein Künstler etwas ziemlich Ehrgeiziges tun müsse, wie in der Öffentlichkeit, um konservative Demonstranten von ihren Sofas hoch zu kriegen. Heute gilt die Unterzeichnung eines Gruppenbriefes von Matt Yglesias mit Noam Chomsky als bedrohlich. Darüber hinaus kann einen viel weniger als die Eröffnung einer Robert Mapplethorpe-Ausstellung in die Bredouille bringen - eine Schlagzeile, ein Retweet, ja sogarkostet die Menschen."Sechzig Akademikerinnen und Akademiker haben in einem Brief an die Bundeskanzlerin den Antisemitismusbeauftragenund vor einem "" gewarnt, der jede "legitime Kritik" an Israel unmöglich mache und zu einer ", Einschüchterung und Angst" führe. Völliger Unsinn, antwortet darauf die Berliner Antisemitismusforscherinin der, jeden Tag werde Israel kritisiert. Doch: "In der Tat, es gibt ein Klima der Brandmarkung, Angst und Einschüchterung! -in Deutschland, die es trotz prompter Verbalattacken gegen sie noch wagen, gegen dasden Mund zu öffnen, und gegen Bürgerinnen und Bürger, die versuchen, Fakten gegen krude Meinungen zu setzen. In der Tat, es gibt die Gefahr der Einschränkung von Meinungsfreiheit - denn proisraelische oder auch israel-neutrale Stimmen werden entweder. Eine jüngst durchgeführte Umfrage zeigt, dass insbesondere freie Journalistinnen und Journalisten massiv unter diesem Trend zu leiden haben und dass siein den sozialen Medien erdulden müssen, wenn sie sich proisraelisch/neutral artikulieren."