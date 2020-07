Architekturmodell SPUR-BAU, Gemeinschaftsarbeit der Gruppe Spur. Städtische Galerie im Lenbachhaus

-Kritikerin Alexandra Wach spürt in der Ausstellung "Radio-Aktivität" im Münchner Lenbachhaus nach, wie sich in der Kunstdarstellten: "Einem wiereichten die aufputschenden Qualitäten des tönenden Kastens natürlich nicht. Für ihn sollte er, sondern die passiven Konsumenten von mehr oder weniger anspruchsvollen Inhalten in die Rolle der Sprechenden versetzen - Mitmachen statt indie Hüllen fallen lassen. Sein theoretisch untermauerterhallt bis heute nach, so auch in der Ausstellung, die ihn zum Ausgangspunkt einer sentimentalen Reise zu all den Utopisten kürt, die zum Angriff auf das Sendemonopol funkten, von den Versuchen einer 'écriture feminine' über die Antipsychiatriebewegung bis zu der Situationisten-Gruppe SPUR. "Ein Kurator des Museums of Modern Art in San Francisco musste nach Protesten gehen, weil er in Repräsentationsfragen den Begriff der "umgekehrten Diskriminierung gebraucht hatte und obwohl er als durchaus progressiv gilt ( unser Resümee ). In der erklärt die in Chicago lehrende Kunsthistorikerindiese rabiate Personalpolitik als Folge der privaten Finanzierung der Museen: "Die damit zwangsläufige Zusammenarbeit der Museen mit Mäzenen schafft, die aus dem mächtigsten Gesellschaftssegment stammen, in dem Nichtweiße bis anhin kaum vertreten sind. Sie holen sich bei der Kultur nicht nur soziales Kapital ab, sondern nehmen auch auf die Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit der Museen Einfluss. Eine kritische Öffentlichkeit muss sich aus Eigeninteresse bilden und formiert sich in den letzten Jahren, schnell, laut,, in den sozialen Netzwerken. Diese Umstände fördern den in Europa als dogmatisch empfundenen Ruf nach dervon Verstößen gegen das Gebot der Diversität. Auch für Museen ist es schließlich einfacher, Kulturarbeiter oder Werke auszutauschen, als ans Wesentliche zu rühren - die Strukturen."Weiteres: Max Florian Kühlem porträtiert in derden buddhistischen Bildhauer, dessen Skulpturen gerade um Kunstmuseum Bochum gezeigt werden.-Kritikerin Sabine Fischer streift durch ein menschenleeres Venedig, in dem das Kulturleben erst nach und nach wieder hochgefahren wird. Highlight ist für sie schon jetzt die Schau "Le grand jeu" über den Fotogragen, für die fünf Prominente vonbisihre persönliche Auswahl zusammengestellt haben. Der Kurator Matthias Reichelt wirbt imfür den Ideenkünstler, der beim Publikum - anders als in der Kunstwelt - einfach nicht ankommt.