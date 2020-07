"Entweder du akzeptierst deinen Rassismus, oder du zeigst deinen Rassismus, indem du ihn nicht akzeptierst", so in etwa lautet fürin seiner Kolumne die Moral vonBestseller über "White Fragility". Malik hält es eher mit dem Autor, der schon in den Achtzigern vor einerdes Rassismusproblems warnte. Wer den Fokus vom sozialen Wandel auf persönliche Therapie verlege, wolle keinen Wandel in der Gesellschaft: "Die Bedeutung von Gesetzen undwird herabgesetzt zugunsten des Unbewussten. Der therapeutische Ansatz, so Sivanandans prophetische Beobachtung, verwandelt Rassismus in eine 'Kombination von Geisteskrankheit, Erbsünde und biologischem Determinismus', in eine ', die die Geschichte in die Seele des Weißen gesenkt' hätte. Da es daraus kein Entweichen gibt - alle Weißen sind bewusst oder unbewusst rassistisch - ist diese Perspektiveund."Im britischendie Rassismusvorwürfe, mit denen sich Weiße derzeit gern selbst belegen, vor allem eins:war sehr wohl ein Rassist, insistiert in derin Antwort auf(unser Resümee ), der den ursprünglichen Artikel Willascheks (unser Resümee ) attackiert hatte: "Zwar gesteht Kant allen Menschen, auch 'Negern' und 'Indianern', gleiche Rechte zu und kritisiert Sklaverei und Kolonialismus; das ist ein. Doch wer wie Kant allen Menschen die gleiche Würde zuspricht, kann nicht ohne Widerspruch behaupten, den 'Bewohnern Amerikas' fehle die', zumal die 'Kultivierung' für Kant ein Schritt auf dem Weg zu jener 'Moralisierung' ist, zu der unsere Menschenwürde uns befähigt und verpflichtet."dagegen schränkt in derein. Es gebe zweifellos rassistische Passagen bei Kant: "Trotzdem bleibt der Befund richtig, dass die Frage im Œuvre Kants keine primäre, recht gesehenhat. Denn zu den Gegenständen, über die Kant Neues, revolutionär Neues geschrieben hat, gehört die Frage zweifellos nicht. Sie spielt weder in derin Form jener transzendentalen Kritik irgendeine Rolle, die unter anderem alle Gottesbeweise für unmöglich erklärt, noch in dermit dem weltweit einflussreichen kategorischen Imperativ und der Selbstgesetzgebung - der Autonomie des Willens." Ihn wie(mehr hier ) als einen "Begründer" des Rassismus darzustellen, erscheint Höffe völlig abwegig.Außerdem: René Aguigah unterhält sich beimitüber, der in diesen Tagen neunzig Jahre alt geworden wäre. In der schreibt Hans Ulrich Gumbrecht zum Geburtstag des französischen Philosophen.