Für das Blog liest Alan PosenerAufsatz "Nekropolitik" (hier auf Englisch als pdf-Dokument ) und entdeckt, dassder Tat (Verhindern des Auftritts einer israelischen Forscherin im Namen von BDS) auf einem Antisemitismus des Denkens beruht - Israel sei für Mbembe der ultimative, die man zur Not auch mit Selbstmordattentaten bekämpft. Dahinter dämmert für Posener ein Geschichtsbild, das bestreitet, "dass der NS-Staat einmalig sei. Vielmehr sei das Zusammenfallen von Krieg und Politik, Rassismus, Mord und Selbstmord, die Sicht auf den Anderen als tödliche Bedrohung, die 'biophysisch eliminiert' werden muss, 'charakteristisch für dieselbst'. Das NS-Regime ist also kein '', sondern bringt nur die moderne Zivilisation auf den Begriff. Als weitere Beispiele zitiert Mbembe die Französische Revolution, den Marxismus, die Sklaverei und die Kolonie. Und im weiteren Text die Apartheid und natürlich'."Der Philosoph, Autor einer "Politischen Philosophie der Tierrechte" , schlägt im Gespräch mit Björn Hayer von dervor, dass wir eine "gerechte Form dersuchen. "Das bezieht sich auf jene, die durch ihre Domestikation - ich nenne zum Beispiel Hunde - schon aufmit Menschen eingestellt sind. Außerdem müsste man als eine Minimalbedingung die Klausel des vernünftigen Grundes im Tierschutzrecht moralisch engführen. Einkann kein hinreichender Grund für die Tötung eines Tieres sein. Dieser könnte allenfalls noch vorliegen, wenn es zum Beispiel um die menschliche Gesundheit ginge."gehört zu den 150 amerikanischen und britischen Intellektuellen, die den "Letter on Justice and Open Debate" (unser Resümee ) lanciert haben. Im Gespräch mit Mara Delius von derscheint er auch das Phänomen, gegen das sich der Aufruf wendet,der neumodischen Linken, für ein vorwiegendzu halten: "Amerikaner denken moralisch - das heißt, sie denken nicht nur in moralischen Kategorien oder ob das Ergebnis einer Handlung moralisch ist, sondern sie rechnen immer mit der Moralität eines Individuums,- auf dass sie ihre Sünden beichten und sich zu einembekennen. Für mich zeigt diese Zeit heute eine Rückkehr ins. Die amerikanische Gesellschaft ist am Ende des 20. Jahrhunderts ins 19. Jahrhundert zurückgekehrt - denken Sie an die neue Klasse der Plutokraten, korrupte Populisten,und den Druck, der auflastet, sich konform zu verhalten."Sehr spöttisch schreibt dagegen die schwarze (ist ihr wichtig) Journalistin Hannah Giorgis inüber den Aufruf der Intellektuellen: "Dass die Unterzeichner eines Briefes, in dem eine vermeintliche Verengung der Meinungsfreiheit angeprangert wird, zu denPersonen ihrer Branche gehören, ist eine große und offensichtliche Ironie. Viele der unterzeichnenden Schriftsteller, waren bei Verlagen wie dem, der, Derund dieser Zeitschrift angestellt oder wurden von ihnen beauftragt. Einige habenerhalten; andere - wie Rowling, Salman Rushdie und Wynton Marsalis - sind weltweite Ikonen." Äh, und muss man nicht konzedieren, dassbeim Thema Redefreiheit eine gewisse Qualifikation mitbringt?