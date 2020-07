Lars Fleischmann weist in derdie zahlreichen Abgesänge auf dieim Zuge von Corona- und Klimakrise weit von sich: Nicht nur ist die Clubkultur bewahrenswert, weil sie immer auch ein Zufluchtsort für Diskriminierte war, sondern auch, weil die dort gespielte Musik sich immer wieder neu erfindet: "Japanischer Pop und Filter-House werden zu Future Funk, Hardcore- und Gabber-Dance wurden von Nekromanten alswiederbelebt; und der Synkretismus, mit dem kolumbianische KünstlerInnen wie Dengue Dengue Dengue Cumbia-Tradtionen in langsam-wankende, klebrige House-Musik verwandelten, ist das Kennzeichen dieser Tage geworden. ... Wo sich früher europäische KünstlerInnen der Sounds der globalen(-kulturellen) Peripherie schlicht bedient hätten, spielen die AkteurInnen ausnun gleich selbst auf Partys und Festivals; die Kettenreaktion derwird kaum aufhaltbar sein."Durchaus zweischneidig ist das Debüt von meint Daniel Gerhardt auf: Die Supergroup aus dem Kendrick-Lamar-Umfeld - bestehend aus Terrace Martin, Robert Glasper, Patrick Denard Douthit und dem Jazzer, der in den letzten Jahren zu einigem popkulturellem Ruhm gekommen ist - bedient einen eher süßlich-entspannten Wohlfühlsound. Einerseits stehe dies in der Tradition von, der seinen Protest in schmelzend schöne Soulsongs goss, andererseits "bleiben die Songs der Jazz- und Rapmusiker so, dass sie zwischen Protest und Gegenprotest, den Scheindebatten des amerikanischen Nachrichtenfernsehens und den ironischen Aufarbeitungen dieser Scheindebatten durch das amerikanische Late-Night-Fernsehen einfach zudrohen." Wir hören rein:Weitere Artikel: Ueli Bernays wünscht sich in derfür die Popkultur wieder mehr Mut zum Schund-Urteil. Der SPD-Politiker Ulrich Bartels erinnert sich in dermit Wonne an die Zeit zurück, alsim Radiovermittelte. In derspricht Jan Brachmann mit Jørgen I. Jensen über den dänischen KomponistenBesprochen werden"The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith" ( taz ),neu gemasterte CD "Works For Choir" ( taz ),Box "Mothers 1970" mit Archivmaterialien ( Standard ),Debütalbum "Freier Geist" ( Tagesspiegel ) und neue Popveröffentlichungen, darunter "Ultimate Success Today", mit der die Detroiter Post-Punk-Band laut SZ-Popkolumnistin Ann-Kathrin Mittelstrass "formidablen Krach" und somit "die" vorlegt. Wir riskieren ein Ohr: