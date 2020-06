Bild: Judith Buss

Einen "einen wunderschönen Alptraum undSabine Leucht in den Münchner Kammerspielen bei der Premiere vonundbegehbarer Installation "Oracle". Nicht nur, weil Leucht das erste Mal nach langer Abstinenz wieder ein Theater betreten darf, sondern auch, weil Kennedy und der bildende Künstler Selg sie auf einen posthumanen,, vorbei an realen Schauspielern zu einer Künstlichen Intelligenz schicken: "Wie schön sind die im Farbrausch ertrinkenden oder mit psychedelisch verzerrten Schwarz-Weiß-Grimassen über und über bedeckten weichen Böden und Wände, ist der blitzende, einen wie aus Argusaugen ablichtende 'Inkubator'-Raum oder das finale, einem aus mehreren Bildschirmen entgegenschauende Gesicht eines Avatars. Und allein die Liste der Robotik-, KI- und 'Dialogflow'-Experten sprengt schon den Rahmen unseres Credit-Kastens. Es ist eine alptraumhafte und, die sie zusammen mit den Künstlern kreiert haben - auch, weil einen die Nicht-Mehr-Menschlichen ausanschauen. Vor allem die Schauspieler, aber auch ihre synthetischen Kollegen."Dem "Eso-Kitsch" kann sich auch Christine Dössel in dernicht entziehen , die der Inszenierung "Suggestionskraft und Schönheit" attestiert: "Es spielen bei diesem Trip ins eigene Ich fünf leibhaftige Schauspieler mit, empfangen flüsternd die Besucherin, kommen ihr unangenehm nahe, leiten sie oder kauern auch malwie dem 'Narrative Room'. Marie Groothof, Thomas Hauser, Ixchel Mendoza Hernandez, Benjamin Radjaipur und Frank Willens wirken nicht wie von dieser Welt. Sie tragenaus Plastik und ein seltsames Lächeln oder auch Besorgnis im Gesicht. Es sind Priester und Priesterinnen eines, spacig eingekleidet von der Kostümbildnerin Teresa Vergho, die schreiende Farben liebt." Leicht überfordert kehrt in derLili Hering von dem "Spaziergang durch die, in der sich Höhlenmalereien und Antike vereinen, Runen, Pflanzen, Insekten, Masken auf Stoffen und Bildschirmen tummeln, in der Fossilien ebenso wie Drohnen erscheinen" zurück.Weiteres: Für denhat Patrick Wildermann bei nachgefragt , wie es in der nächsten Spielzeit am Maxim-Gorki-Theater weitergehen wird: "Sechs Uraufführungen stehen bis Dezember an, darunter die jüngste Arbeit von, 'State of Emergency', oder der-Abend 'Und nach mir ist sicher die Welt verschwunden'." In der blickt Irene Bazinger ins Programm derim Naturpark im Schöneberger Südgelände.Besprochen werdenebenfalls mit Verspätung an den Münchner Kammerspiele gezeigte Premiere von"Wunde R" ("Hier leckt man die Wunde, aber wartet auf das Wunder", meint Anna Landefeld in der, weitere Besprechungen:), die Notinszenierung von"Rheingold" in gekürzter Fassung und auf dem Parkdeck der Berliner Oper (), ein Liederabend des Baritonsin der Oper Frankfurt ( FR ) und die ursprünglich für die Münchner Biennale für Neues Musiktheater geplante"Subnormal Europe" im Karlsruher ZKM ().