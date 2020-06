Widersprüchlich reagiert Klaus Hillenbrand in derauf die Frage, obfür ehemalige Sklavenhalter oder Kriegsverbrecher geschleift werden sollten. Einerseits sagt er: "Allein die Tatsache, dass Denkmäler ein gestriges Geschichtsbild vermitteln, kann kein Grund für ihre Zerstörung sein. Alle diese Monumente zu schleifen würde bedeuten,, sobald diese uns nicht mehr passt." Dennoch findet er, dass manche Statuen fallen sollten - "in Auftrag gegeben nicht von einer Obrigkeit, sondern im Rahmen eines". "Geschichte in ihren unvermeidlichen Blindheiten und Verirrungen grundsätzlich zu, verhindert jedoch auch einen klaren Sinn für das, wovon sich eineversucht", kommentiert Gregor Dotzauer imDiebringt ein kleines Dossier zum Thema. Aus London schreibt Daniel Zylbersztajn: "Inwird nun diskutiert, was mit dem Ort passiert, an dem die Statue des Sklavenhändlers Colston stand. Inzwischen wurde sie vom Boden des Hafenbeckens geborgen. Offiziell, um nicht den Schiffsverkehr zu gefährden. Die Statue befinde sich nun einen sicheren Ort und lande, teilte die Stadt mit." Und in, dessen König Leopold II. besonders barbarisch wütete, verlangt laut François Misser die "Kampagne 'Réparons l'Histoire' (Reparieren wir die Geschichte), sämtliche Leopold-II.-Denkmäler .. zu entfernen. An der Universität Mons hat die kongolesischstämmige Studentin Marie-Fidèle Dusingize als Sprecherin der Studierenden afrikanischer Herkunft 2.500 Unterschriften dafür gesammelt, dass die Leopold-II.-Büste der Universitätverschwindet - mit Erfolg".Im-Feuilleton-Aufmacher feiert Alexander Menden den Sturz der Colston-Statue und anderer Denkmäler als "" mit Potenzial. Den Kritikern entgegnet er: "Ein Hauptargument britischer Kritiker der Denkmalentfernungen lautet, es handele sich um, ja Zensur, manche ziehen Vergleiche mit den. Man brauche die Statuen, um sich die eigene Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Dem hält etwa der Komiker Benjamin Partridge sarkastisch entgegen: 'Die Leute, die die Entfernung der Colston-Statue kritisieren, haben Recht - das Entfernen von Statuen löscht die Geschichte aus. Deshalb ist auchgeraten.'"2010 gab es erstmals einen Vorstoß der Linkspartei, den Begriff der "" aus Artikel 3 deszu streichen, nun ziehen die anderen Bundestagsfraktionen mit Ausnahme der AfD nach, meldet Lenz Jacobson auf. Strittig ist die Frage, was man stattdessen schreiben soll: "Die FDP plädiert für '', die Linkspartei bleibt bei ihrem Vorschlag von vor zehn Jahren. Der SPD-Innenpolitikerin Vogt ist das zu eng, sie will lieber von '' sprechen. Ähnlich argumentiert auch Experte Cremer, der knapp 'rassistische' Diskriminierung per Grundgesetz verbieten lassen will. Schließlich dürfe der Schutz für Betroffene von rassistischer Diskriminierung nach dem Grundgesetz auch nicht verschlechtert werden. Das wäre insbesondere der Fall, wenn der Begriff 'Rasse' einfach nur gestrichen würde.""Derneueren Datums ist keine Demutsgeste, sondern eine Chiffre des Protests", schreibt Sieglinde Geisel inüber den ursprünglich von dem Footballstarerfundenen Kniefall während des Abspielens der amerikanischen Hymne: "Kaepernick kniete nicht vor der Nation. Er, die von dieser Nation verletzt wurden. Er benutzte den Kniefall damit als, ganz nach dem Motto der Bergpredigt: 'Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.' Das Paradox entwaffnet den Gegner buchstäblich: Man kann nicht gegen jemanden kämpfen, der sich niederkniet."Wenigstens in der nimmt Petra Kohsevor den Anfeindungen wegen ihrer Meinung zum biologischen Geschlecht ( Unser Resümee ) vorsichtig in Schutz: "Es ist schwer, sich der persönlichenzu entziehen. Es ist leicht, alsselbst Beispiele zu finden, in denen man sich mit den eigenen biologischen Erfahrungen in einem sonicht mehr repräsentiert und auch weniger geschützt sieht. Aber den Laden zu schließen, ist ebensowenig eine Option. Das ist auch nicht Rowlings Appell. Dass die Zuschreibungen in Bewegung sind, ist unhintergehbar. Eine weltberühmte Schriftstellerin meldet Bedenken an und gestattet sich Rückfragen. Die Debatte ist aus der Nische ins Zentrum der Gesellschaft getreten."