Die Ausleuchtung stimmt, alles in Butter: "The Wrong Missy" auf Kriegsfuß mit der US-Kritik.

Charles Burnetts "My Brother's Wedding"

Die vonproduzierte und ziemlich derbe-Komödie "The Wrong Missy" wird derzeit von der US-Filmkritik geprügelt wie kein zweiter Film. Ein großer Irrtum, meint Lukas Foerster im: "Der Mangel an Stil ist kein Versehen, sondern Konzept. ... Letzten Endes kommt 'The Wrong Missy' dem Ideal vom Kino als einerverdammt nah: als die realisierte Utopie einer Welt, in dergenauso viel Wert sind wie die guten."Außerdem empfiehlt Sebastian Markt im"My Brother's Wedding" von 1983, der derzeit im Criterion Channel zu sehen ist, Burnett zählt zu einer Gruppe Schwarzer Filmemacher, diegenannt wird. Diese "sucht im Nachgang der Civil-Rights-Bewegung, in derund in Auseinandersetzungen mit den Dritten Kinos der Dekolonisation nach neuen Wegen, Bilder zu schaffen, die diedie sie umgeben, nicht nur widerspiegeln, sondern auch."Weitere Artikel: Claus Löser führt imausführlich durchmegalomanes-Filmprojekt, das nach vielen Jahren Arbeit in einem riesigen Filmset in der Ukraine, einer gescheiterten Kunstperformance in Berlin und diversen Skandalen rund um die Berlinale nun als großes Onlineprojekt vorliegt (im schrieb bereits Jochen Werner über die ersten online ausgewerteten Filme). Christiane Peitz führt imdurch das Programm des Berliner Online-Festivals "Ten Days of". In der feiert Manuel Brug die mexikanische-Telenovela "La Casa de las Flores", die ihrem Regisseurzuhause bereits den Ruf eines "südamerikanischen Pedro Almodóvar eingebracht hat. Für denhat Dominik Kamalzadeh das besucht : Dort, "wo schon im Jahr 1913 Laufbilder über die Leinwand jagten, herrscht großer Andrang."Besprochen werdenaufgezeigtes Veteranendrama "Da 5 Bloods" ( ZeitOnline Dlf Kultur , mehr dazu bereits hier ),gleichnamige Verfilmung von Roman "Nationalstraße" ( taz ),aufgezeigter Science-Fiction-Film "Die Weite der Nacht" (online nachgereicht von der FAS ), die japanischen Erotikfilme "Blue Film Woman" vonund "Abnormal Family" von Berliner Zeitung ),Netflix-Film "Last Days of American Crime" ( SZ ) und die offenbar ziemlich verunglückte-Serie "Snowpiercer" ( NZZ ).Noch bis Sonntag kann man beim Frankfurter Festival Nippon Connectionneuen Film "Family Romance" online sehen . Aufgibt es ein launiges Festivalgespräch mit ihm: