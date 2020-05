Da glänzt es schon in der Sonne, wenn auch nicht auf der Kuppel, um in aller Weltoffenheit (Monika Grütters) alle, "die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind", einzuladen, die Knie zu beugen. Foto: Justin Salisbury





Nach seinem gestrigen Gespräch mit dem Theologen lässt Nikolaus Bernau heute in derkein gutes Haar am: "wird also verkündet, wenn die Bundesrepublik ein 17 Tonnen schweres goldenes christliches Kreuz nachschaffen lässt, um es auf ihr wichtigstes Museums- und Ausstellungshaus für animistisch, buddhistisch, hinduistisch, muslimisch oder sonstwie nicht-christlich geprägte Kulturen zu stellen? Ein Haus, in dem wesentlich Sammlungen gezeigt werden, die infolge des europäischen und deutschen Kolonialismus nach Berlin gelangten." Noch in der Ausschreibung 2006 sei der Bau der Kuppel lediglich als Option benannt worden: "Längst stand das Humboldt-Forumvon Erinnerungs-Debatten um die Folgen des Kolonialismus, längst kümmerten sich viele und auch die Berliner Museen kritisch um die eigene Vergangenheit. Doch völlig ungerührt von solchen Aufarbeitungsmühen suchten die Schlossfassaden-Nachbauer weiter nach Finanziers, um die Architektur der Kuppel sowie das Kreuz, ein ideologisches Symbol, und die Inschrift zu bezahlen. Die hatte der Bundestag nämlich in seiner Weisheit ausgeschlossen von der Finanzierungszusage.."Auch Andreas Kilb ist in der empört über diese dem Projekt noch mal ganz zum Schluss untergejubelte: "In einem Online-Dossier , das die Stiftung Humboldt Forum auf ihrer Website veröffentlicht hat, gibtzu Protokoll, das Kuppelkreuz sei ein Symbol für 'Nächstenliebe, Freiheit, Weltoffenheit und Toleranz'. Der ehemalige Bundestagspräsidenterklärt, das Kreuz sei 'Teil unserer Pluralität'. Haben die beiden die Umschrift nicht gelesen? Sie ist der Text, der das Symbol erläutert: als."In derschaut der ehemalige Berliner Senatsbaudirektorlieber nicht hoch zum Kuppelkreuz - das, was er beim Blick gen Osten zumsieht, entsetzt ihn genug: "Ähnlichkeit mit dem" attestiert er dem Gelände. Zudem fehle jede Maßnahme, den Neubau in die Stadt einzubinden: "Es wird einem klar, dass der Berliner Senat mit diesem begrünten Denkmalensemble jede Form der Erinnerung an den Zusammenhang des Schlosses mit der einstigen Altstadt verhindern will." In derdenkt Karl-Markus Gauß derweil übernach. ( Alle Beiträge zur Debatte seit 2017 , ehemaliger SPD-Senator fürin Berlin hatte neulich in der Zeit eine Schleifung der Nazi-Skulpturen am Berliner Olympiastadion gefordert (unser Resümee ): Dem widersprach erst(unser Resümee ). Gestern forderte der Architektin der: "Weil heute wieder aus altem Nazi-Sumpf üble Blasen aufsteigen, ist es dringend geboten, nicht irgendwelche Skulpturen zu beseitigen, sondern endlichin einem größeren und leistungsfähigerenin der Langemarckhalle neu einzurichten und für öffentliche Aufklärungsarbeit personell aufzurüsten." Jetzt schließt sich -Autor Jens Hinrichsen einem Vorschlag des Grünen-Politikersan, der einen künstlerischen Gegenakzent setzen will: "Zeitgenössische Kunst als Kommentar zu totalitären Gesten: Dieses Konzept erscheint sinnvoller als Strieders. Man macht die Geschichte nicht ungeschehen, indem man ihre Artefakte löscht. Die Gefahr besteht sogar, dass die Entfernung der Werke die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte blockiert."