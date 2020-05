ist tot. Sie war eines der prägenden Gesichter des Neuen Deutschen Films: Zahlreiche Male stand sie fürvor der Kamera, daneben gab es Auftritte bei Werner Herzog, Hans W. Geißendörfer, Karin Brandauer, Percy Adlon und Reinhard Hauff, später bei Rudolf Thome, Loriot und, mit dem sie eng zusammenarbeitete. Georg Seeßlen verneigt sich auftief vor der Schauspielerin, der er einige seiner spannendsten Stunden Kino verdankt: "Denn, sie war die junge Frau aus dem süddeutschen Kleinbürgertum, die davon träumte, 'mal was ganz anderes' zu machen als das, wozu sie vom Klassenschicksal bestimmt zu sein schien. Aber der Inhalt ihres Spiels war genau das: Die Formalismen, die Begrenzungen, die Traurigkeiten, auch die Gewalt des Kleinbürgertums. ... Ihr Stil war eine. Die Worte kamen aus ihr heraus wie etwas Fremdes, das man sich mit großer Anstrengung und großem Trotz aneignen muss, und ihr Körper bewegte sich, als wäre er gewöhnt, immer ganz buchstäblich."Christine Dössel ergänzt in der: "an ihrem Spiel, diese ausgestellte Bewegungslosigkeit, begleitet oft von einem, wurde zu Irm Hermanns Markenzeichen. Dazu ihre explizite Art des Sprechens (mit bayerischem Einschlag), die sich wie eineanhört." Andreas Busche erinnert imdaran, dass Irm Hermann sich nach zahlreichen Filmen aus Fassbinders Schatten heraus emanzipierte: "war Irm Hermann. Und dabei verstand sie es wie kaum eine zweite, mit ihrem leicht quecksilbrigen Blick in die Kamera zu schauen, als könne sie kein Wässerchen trüben." Bei Schlingensief trat sie dann völlig aus sich heraus:Weitere Nachrufe in FAZ Welt und in der Berliner Zeitung . Im erinnert sichan Hermann und widmet ihr ein spontan verfasstes Gedicht. Ebenfalls beimsteht das Hörspiel "Teure Schwalben" mit Irm Hermann online . Zu hören ist sie auch im dritten Teil des Kempowski-Hörspiels "Der Krieg geht zu Ende - Chronik für Stimmen". Daneben haben RBB Kultur WDR5 und Dlf Kultur große Gespräche mit der Schauspielerin aus ihren Archiven online gestellt. 2014 war sie zu Gast beim Deutschen Filmmuseum in Frankfurt:Besprochen werden die DVD-Veröffentlichung vonPorträtfilm "- lieben ohne zu fordern" ( taz ), eine Netflix-Doku über Presse ) und-Film 'I'm No Longer Here" ( Tagesspiegel ).