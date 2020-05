Trotz Ausgangssperre haben sich die Proteste gegenin etlichen Städten den USA noch ausgeweitet. Auch die Entlassung der beteiligten Polizisten und eine Anklage wegen Totschlags beruhigt die Menschen nicht.aufstachelnder Tweet "" wurde von Twitter inzwischen als Aufruf zur Gewalt markiert und entfernt, weiß unter anderem der berichtet unter anderem, dass in Detroit ein Mann erschossen wurde.Im beobachtet Benjamin Wallace-Wells, dass gerade demokratische Bürgermeister in solchen Momenten besonders machtlos erscheinen: "Der Bürgermeister von Minneapolis,, sprach es zu Beginn der Woche aus: 'Warum ist der Mann, der George Floyd tötete, nicht im Gefängnis?' Eineerlebte, wie ihre Reputation von der Unfähigkeit geprägt wurde, die Folgen tödlicher Polizeigewalt in den Griff zu bekommen. Rawlings-Blake in Baltimore, Rahm Emanuel in Chicago, Bill de Blasio in New York, Pete Buttigieg in South Bend. (Politische Kommentatoren wundern sich oft, warum die Reihen der demokratischen Präsidentschaftsbewerber so dünn besetzt sind; wenn man sich diese Liste ansieht, scheint mir das nicht mehr so unerklärlich.) Eine Reaktion in den progressivsten Städten war es, reformorientierte Kräfte an die Spitzen zu wählen, vor allem auch Staatsanwälte. Das hat jedoch so viel Widerstand bei den Ermittlungsbehörden geweckt, dass in vielen Fällen Reformen abgeschwächt wurden, nach schweren Schlachten zwischen progressiven Stadtvertretern und, deren Verhalten sie eigentlich verändern wollten."