Charlotte Wiedemann,-Reporterin und Autorin des Buchs "Der lange Abschied von der weißen Dominanz" verteidigt Sicht auf Israel und möchte ähnlich wie neulich Stefanie Carp (unser Resümee ) denaus postkolonialer Perspektive neu definieren: "Es gibt gute Gründe, die Schoah wegen des Ausmaßes und des Charakters der Vernichtung als einzigartig zu betrachten. Aber die Singularität taugt, um anders gelagerten Schmerz in die zweite Reihe zu verweisen - und schon gar nicht darf sie Waffe in dersein. Warum fällt es so schwer zu dulden, dass Menschen, die nicht unsere Tätergeschichte teilen, einen anderen Blick auf Israel haben? Für die Nachfahren von Kolonisierten, die seit Jahren ein deutsches Mahnmal für koloniales Unrecht fordern, ist es ein, ausschließlich des Holocausts zu gedenken."Es ist gerade Mbembes, die Mbembes Verhältnis zu Israel so heikel macht, schreibt in, Autor des Buchs "Geschichte der Möglichkeit - Utopie, Diaspora und die 'jüdische Frage'", der sich mit Mbembes "Kritik der schwarzen Vernunft" auseinandergesetzt hat. Mbembe sehe in "auch Hindernisse auf dem Weg zu der gemeinsamen Welt". Minderheiten, so Mbembe, sollten ihren Anteil am Menschlichen nicht durch diewieder gewinnen wollen. Battegay dazu: "Soauch erscheinen mag, so problematisch ist es. Denn der Idealismus immunisiert gleichsam gegen jegliche Kritik. Mbembes Argumentein seiner Perspektive keinerlei Antisemitismus enthalten, denn sie sind ja auf das Ideal der allgemeinen Versöhnung ausgerichtet. Konsequent blendet eine solche Sicht aber diejenigen aus, die im Alltag an pragmatischen und lebenswerten Alternativen arbeiten. Das Markieren von Differenzen undgehören zu diesem Alltag."In der Coronakrise funktioniert derbesser als der Zentralismus, meint der Oxford-Historikerim Interview mit der. Nur in Schweden ist noch mal alles anders, weil hier nicht nur die Bürger dem Staat vertrauen, sondern auch der Staat den Bürgern: "Jedenfalls scheint dieses Modell besser zu funktionieren als jenes, in dem die Bürger denihrer selbst wahrnehmen, als mächtige, quasi-absolutistische Instanz, der man charismatische Fähigkeiten zuschreibt."Identitätsdenken ist überall! Thomas Thiel bespricht in derneues Buch "Das Schweigen der Mitte" über die: "Ulrike Ackermann beobachtet ein identitäres Gruppendenken, das rechts unterund links alsin Erscheinung trete - jeweils unter Ausschluss individueller Freiheit. Besonders ausgeprägt sei diese Tendenz an den Universitäten, wie zahlreiche Veranstaltungen der jüngeren Vergangenheit belegten, die im Krawall endeten. Statt einer Vielfalt der Positionen und Argumente, wie sie für die Wissenschaft wesentlich ist, erlebe man hier willkürliche."