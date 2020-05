So leicht wie einst Tati: Rainer Knepperges' "Play me that Silicon Waltz again"

Heute beginnen die. Nicht konkret als Get-Together vor Ort, sondern als Onlinefestival zum Gesamtpreis von 9,99 Euro - für diesen Preis gibt es "keine notdürftige Alternative", sondern ein waschechtes Vollprogramm, begeistert sich Fabian Tietke in derund gibt erste Tipps, unter anderem' "Play Me That Silicon Waltz Again". Der Kölner Filmemacher und Autor "unterlegt die rudimentäre Animation eines Defragmentierprogramms aus der grauen Vergangenheit von Microsoft Windows mit einem Walzer.scheint ebenso auf wie die minimalistische Grafik von Computerspielen der vergangenen Jahrzehnte wie Tetris. Durch die Leichtigkeit des Films hindurch klingt nicht zuletzt dank der Musik der Humor von Filmklassikern wie Tatis Technologiegroteske 'Mon oncle' an."Ein bisschen melancholisch wird -Kritiker Daniel Kothenschulte, der die Beiträge lieber im Kino gesehen hätte. Manch ein Film hat dabei die Gegenwart fast schon vorweggenommen, ist ihm aufgefallen.etwa, der mit "Der natürliche Tod der Maus" ein "geradezu" gelungen ist. "Sie beschreibt am Alltag einer jungen Frau eine konsumkritische Lebenswirklichkeit zwischen Verzicht und Entsagung. Die Bedrohung durch Infektionen spielt dabei bereits ebenso eine Rolle wie das Maskentragen - doch das eigentlich Faszinierende ist, wie Huber hier eine Bereitschaft beschreibt,."Festivalleiter spricht in derunter anderem über den, der für diese Ausgabe des Festivals nötig war, und dass in der momentanen Krise auch die Chance auf einenamhafter Festivals als kuratierende Labels über die räumliche Begrenzung hinaus liegt: "Durch die Krise wird überhaupt erst denkbar, Inhalte unter dem Namen Oberhausen über eine Stadt hinaus anzubieten. Das ist auch, die ich faszinierend finde."Diekönnten demnächst wieder öffnen - unter besonderen Hygieneauflagen und in den einen Bundesländern früher als in den anderen. Und insbesondere letzteres hält Christian Bräuer von der AG Kino im Gespräch für keine gute Idee: "Was uns nichts nutzt, ist ein. ... Es lohnt sich für einen Verleih nicht, einen Film für viel Geld zu bewerben und ins Kino zu bringen, wenn eranlaufen kann - und auch dort nicht vor vollen Sälen wegen der notwendigen Abstandsvorkehrungen."